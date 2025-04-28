老公「1天硬上3次」！ 婚內性侵11年生6孩 日本人妻崩潰離婚

日本社群網路近來興起一種名為「多產DV」的說法，指女性在非自願的情況下，重複經歷懷孕與生產，遭受身心控制與性暴力。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照）

2025/04/28 18:38

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕即便是合法夫妻關係，若發生違背配偶意願、強迫對方進行性行為或猥褻，多國法律會保護受害者性自由和身體自主權，制裁施暴者罪刑。近來日本一名40歲人妻接受匿名受訪，透露她曾遭老公家暴與婚內性侵，老公至拒絕避孕措施與墮胎，導致她11年內生了6名孩子，身心瀕臨崩潰的她，最終鼓起勇氣離婚。

根據日媒《ABEMA TIMES》報導，日本社群網路近來興起一種名為「多產DV」的說法，指女性在非自願的情況下，重複經歷懷孕與生產，遭受身心控制與性暴力。一名40歲、化名Kaori（かおり）的女子受訪透露，自己就是受害者之一，她在22歲時透過網路交友軟體認識前夫，未料她在婚後竟因此陷入「婚內性侵」的地獄生活。

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Kaori回憶，她與前夫從同居時期開始，幾乎每天都會發生性行為，然而前夫在婚後甚至變本加厲，有時候她1天必須配合前夫多達3次的性行為。不僅如此，前夫還拒絕配合做好避孕措施，導致Kaori結婚前3年就生下了3個孩子，她因生產與育兒壓力，向前夫明確表示「不想再懷孕」，對方仍不顧她的意願，家暴她後繼續強迫她生。

Kaori透露，前夫性慾異常望旺盛，就連她懷孕生產期間，對方都不放過她，甚至曾在她臨盆前1天和生完孩子出院當日，就強迫她發生性行為，若不從就會遭暴力毆打、強行束縛或偷拍不堪畫面。最誇張的是，Kaori曾因罹患子宮疾病須進行手術，前夫竟問醫師「何時可以恢復性行為？」，此事讓她徹底清醒，決心斬斷這段不健康的婚姻。

Kaori提到，在她自己意識到這段糟糕的婚姻狀態前，身邊的人只把她的痛苦遭遇當成「甜蜜的愛情故事」，讓她感到很無助。另外，她在37歲鼓起勇氣離婚前，就曾嘗試過多種逃離前夫強迫發生性行為的方式，例如躲進衣櫥過夜、反鎖廁所、與孩子同床等，但依舊無法逃脫前夫的控制，直到離婚後帶6名子女離開，才終於結束這場惡夢。

報導指出，事實上日本社會對「多產DV」認知不足，網路上甚至流傳「女性可自行避孕」等錯誤說法，加上日本避孕普及率低，加上使用口服避孕藥（Pill）或子宮內避孕器（IUS）的人僅占約4%，其餘96%的女性，往往要靠男方配合避孕，一旦對方不願意配合，女方就不得不承擔可能懷孕的後果。

另外，日本現行法律規定，已婚女性若想要人工妊娠中止，需獲得配偶同意，若配偶反對，女性就只能被迫生產。產婦科醫師種部恭子表示，這項政策直到2年前才有所調整，若屬於明顯家暴情形，女性可不經配偶進行中止妊娠；同時她也呼籲，應將相關正確知識普及，協助受害者認識「生產不是唯一選項」，並勇於尋求外界協助。

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近來日本一名40歲人妻接受匿名受訪，透露她曾遭老公家暴與婚內性侵，老公至拒絕避孕措施與墮胎，導致她11年內生了6名孩子，身心瀕臨崩潰的她，最終鼓起勇氣離婚。（圖擷取自@News_ABEMA 社群平台「X」）

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