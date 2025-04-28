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    南韓民宅驚傳「軍用砲彈」爆炸 資源回收老夫婦誤引爆釀3傷

    南韓警方示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    南韓警方示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    2025/04/28 17:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓江原道江陵市一處住宅區昨（27）日驚傳軍用砲彈爆炸意外，一對年逾八旬、以資源回收維生的老夫婦誤將砲彈當成廢金屬分類，進而引發爆炸不幸造成3人受傷。

    據《韓聯社》報導，當地時間27日下午4點32分許，江陵市笠巖洞一戶民宅內，這對老夫婦在進行資源回收分類作業時，疑因將軍用砲彈誤認成一般金屬廢棄物，不慎引發爆炸。

    此次爆炸造成老夫婦重傷，緊急送醫治療，另名在場的60多歲婦女也受傷送醫。報導指出，這對夫婦平時經營一間小型舊貨店，主要以收集廢棄物、資源回收為業。

    附近居民透露，爆炸聲響巨大，宛如雷鳴，隨後整個社區迅速瀰漫濃煙並伴隨刺鼻異味，引發一陣恐慌，警方及軍方獲報後迅速趕抵現場，清查過程中發現約10枚軍用砲彈，目前正就砲彈的製造時間及來源等展開調查。

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