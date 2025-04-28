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    誰在背後出手？伊朗宣布成功擊退史上最複雜網攻

    伊朗官方週日宣布，成功擊退一起針對國家基礎設施的大規模網路攻擊，並將其形容為「歷來最廣泛且最複雜的攻擊之一」。（路透）

    伊朗官方週日宣布，成功擊退一起針對國家基礎設施的大規模網路攻擊，並將其形容為「歷來最廣泛且最複雜的攻擊之一」。（路透）

    2025/04/28 16:26

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗官方週日宣布成功擊退一起針對國家基礎設施的大規模網路攻擊，並將其形容為「歷來最廣泛且最複雜的攻擊之一」。

    路透社

    值得注意的是，這兩起事件發生時，正值伊朗與美國在阿曼完成第三輪核計畫會談之後，地緣政治局勢緊張升高。伊朗過去曾多次指控以色列對其發動網路攻擊，以色列總理納坦雅胡週日則公開表示，伊朗的核子基礎設施應該「完全拆除」，而非僅僅加以限制。

    伊朗過去亦屢遭類似攻擊，2021年，加油站網路系統曾遭大規模破壞，伊方將矛頭指向以色列；2023年，一次更嚴重的攻擊導致約70%的加油站網路癱瘓，並由名為「掠食麻雀」（Predatory Sparrow）的組織宣稱負責，該組織聲稱此舉是為了報復伊斯蘭共和國及其地區代理人的侵略行為。

    目前尚無確鑿證據顯示最新網路攻擊與阿巴斯港爆炸事件存在直接關聯，亦無明確跡象指向幕後主使者。

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