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    25歲台女沖繩自駕「強行右轉」釀連環車禍 害駐日美軍男雙腿骨折

    沖繩北谷町24日發生一起重大交通意外，一名台灣籍女子因不當駕駛引發連環車禍，還造成一名駐日美軍重傷送醫。（圖擷取自「QAB琉球朝日放送」）

    沖繩北谷町24日發生一起重大交通意外，一名台灣籍女子因不當駕駛引發連環車禍，還造成一名駐日美軍重傷送醫。（圖擷取自「QAB琉球朝日放送」）

    2025/04/28 17:00

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少台灣遊客前往日本沖繩旅遊時，喜歡選擇在當地租車自駕外出，然而卻頻傳國人未遵守當地交通規則，導致各種意外事故發生。沖繩北谷町在24日發生一起重大交通意外，一名台灣籍女子因不當駕駛引發連環車禍，還造成一名駐日美軍重傷送醫，今（28）日警方以過失駕駛致傷罪嫌疑逮捕肇事女子。

    根據日媒《琉球朝日放送》報導，這起重大交通事故發生在24日晚間9點多，地點於則在沖繩北谷町美濱的國道58號。根據警方指出，一輛輕型轎車在十字路口強行右轉，直行車輛見狀緊急變換車道，結果導致後方另一輛車閃避不及撞上路燈，造成車上26歲駕駛、駐日美國海軍陸戰隊隊員卡在車內，事後他因雙腿嚴重骨折被送醫急救。

    警方獲報後立即前往現場調查，確認這場連環車禍的肇事者，是駕駛輕型轎車的25歲台灣籍女駕駛陳必耕，她在未充分確認未注意行車安全、強行右轉，才導致這起車禍發生，陳女在接受調查中也坦承犯行。對此，當地警方以過失駕駛致傷罪嫌將陳女逮捕，同時要進一步調查事故原因。

    這起外國人引發的車禍事故引起當地居民與日本網友關注，並紛紛留言抱怨，「涉及外國司機和租車的事故這麼多，日本繼續發放太多簡單的駕照合理嗎？」、「北谷地區有很多租車，都有標註有外國人在開車，經常看到這些駕駛在紅燈時左轉，甚至即便看到有其他汽車直駛而來，他們還是會強行右轉」。

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