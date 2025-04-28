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    深海魚長「辮子」？竟是巨型寄生蟲 科學家：反證生態健康

    科學家近期在偏遠的大西洋深處，捕捉到一隻外型奇特的長尾鱈（Grenadier fish），其背上竟附著數隻如同「髮辮」般晃動的管狀生物。（圖擷取自Schmidt Ocean Institute）

    科學家近期在偏遠的大西洋深處，捕捉到一隻外型奇特的長尾鱈（Grenadier fish），其背上竟附著數隻如同「髮辮」般晃動的管狀生物。（圖擷取自Schmidt Ocean Institute）

    2025/04/28 16:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南極附近深海近日拍到奇特景象：一隻長尾鱈（Grenadier fish）背上竟附著數隻管狀生物，如同晃動的「髮辮」。

    國外科技網站《Gizmodo》報導，這其實是巨大的寄生橈足類（Parasitic copepods），其影像由美國史密特海洋研究所（SOI）與伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）的科學家團隊，在南三明治群島（South Sandwich Islands）海域水下約489公尺處意外捕捉。

    儘管畫面引發不適，但科學家指出，寄生蟲的存在反而是「生態系統功能健全」的指標。海底生態學家戴克曼（Lauren Dykman）表示，健康多樣的生態系通常有更高豐度的寄生生物。寄生蟲有助於控制族群、調節食物網並增加生物多樣性。

    此次科考任務原旨在紀錄深海生物及探查地質災害，意外拍到這隻魚。團隊更宏大的目標是研究環繞南極的「南極繞極流」（Antarctic Circumpolar Current, ACC）如何塑造棲地。科學家懷疑這道強勁洋流如同屏障，造成溫差影響生物分布，可能形成「生物地理邊界」（Biogeographic border），分隔生態系並驅使兩側生物獨特演化。

    由於對這片孤立深海所知甚少，任何發現，無論是黏滑的橈足類或魚類，都是理解跨越水下邊界的生物多樣性變化、以及氣候變遷影響的寶貴線索。

    這次發現再次證明，偏遠生態系充滿驚奇，對理解地球的過去、現在與未來至關重要。這隻魚身上的寄生蟲不僅是奇特「髮型」，更是深海獨特環境下生態蓬勃發展的有力證明。

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