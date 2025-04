2500道閃電狂襲昆士蘭！ 少女邊充電邊玩手機遭雷擊 仍奇蹟生還

2025/04/28 15:48

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕一場猛烈暴風雨於週五凌晨席捲澳洲昆士蘭東南部,帶來約2500次閃電與強降雨,造成多人雷擊受傷及嚴重洪災。布里斯本一名17歲少女躺在床上邊充電邊玩手機時遭雷擊,幸運生還。

綜合外媒報導,布里斯本北部伯彭格里地區17歲少女科莫德(Bloom Kermode)在凌晨3點前遭雷擊,奇蹟生還。閃電擊穿她臥室天花板,導致床墊起火,當時她正在使用充電中的手機。科莫德回憶:「一切都是白色的,我耳朵裡有耳鳴聲,手臂卡住且繃緊了,整個人完全麻木。」事發後,科莫德家中的電源插座和電線全數毀損。

請繼續往下閱讀...

科莫德的鄰居湯姆(Jack Thom)同樣在手機使用中遭雷電波及。他表示:「閃電直接擊中我的手臂,把我從睡夢中驚醒。」另一起雷擊事件發生在陽光海岸揚迪那(Yandina),一名30多歲女子於凌晨12點45分左右在家中遭雷擊中頸部,目前已被送往南部的楠伯醫院治療。

暴風雨不僅帶來雷擊事故,還引發嚴重洪災。陽光海岸楠伯地區在3小時內降下200毫米雨量,導致房屋、商店淹水,部分地區交通癱瘓,多名駕駛被困車內等待救援。當地居民布朗(Frank Browne)形容,「前一天還是美麗的景象,隔天就成了一片狼藉。」尤其楠伯居民與商家今年已第3次遭遇洪水侵襲,許多人尚未完全從熱帶氣旋阿爾弗雷德帶來的損害中恢復。

受惡劣天氣影響,布里斯本、陽光海岸及黃金海岸至少有十多個澳紐軍團日(Anzac Day)的黎明紀念儀式與遊行被迫取消。氣象部門預測,雖然劇烈天氣已逐漸減弱,但昆士蘭南部、約克角半島北部與西部地區週六仍可能出現雷雨。至於週日,新南威爾斯州邊境至聖喬治以東及約克角半島北部地區亦可能出現雷陣雨。

A Queensland teenager struck by lightning during wild weather overnight has lived to tell the shocking tale.



17-year-old Bloom Kermode was scrolling on TikTok around 2:30am when a bolt crashed through the ceiling of her Burpengary bedroom, striking the teen and igniting the… pic.twitter.com/hkyrYRhhjq