美國歷史戰火再燃！川普誓言「哥倫布日從灰燼中歸來」

美國總統川普近日宣布，將讓「哥倫布日從灰燼中歸來」，再度引發美國社會對歷史認同的激烈辯論。（圖翻攝自X/@WhiteHouse）

2025/04/28 15:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日宣布，將讓「哥倫布日從灰燼中歸來」，再度引發美國社會對歷史認同的激烈辯論。

綜合外媒報導，川普在自家社交平台「真相社交」（Truth Social）發文，批評民主黨「竭盡所能摧毀克里斯多福·哥倫布的名譽」，並承諾將依照「過去數十年的規則、日期和地點」恢復哥倫布日的地位。他在貼文中寫道：「民主黨拆除了哥倫布的雕像，取而代之的是『覺醒』意識，甚至什麼都沒有，但我保證哥倫布將會強勢回歸。」

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哥倫布日自1934年由時任總統羅斯福（Franklin Roosevelt）設立為全國性假日，至今已有近百年歷史。然而，近年來圍繞哥倫布的評價卻日益分歧。前總統拜登（Joe Biden）於2021年首次將10月第二個星期一同時標註為「原住民日」（Indigenous Peoples' Day），以表彰在歐洲殖民前即已居住於美洲的原住民族群，並承認美國在對待原住民方面未能實現「人人平等與機會」的理想。

儘管哥倫布被廣泛譽為「發現新世界」的象徵，但歷史記錄顯示，他從未登上北美大陸，也未踏足現今美國領土。美國早期對哥倫布的紀念活動，部分與19世紀末大量義大利移民湧入有關。1892年，在新奧爾良發生11名義大利裔美國人遭私刑處死的事件後，首次舉辦了哥倫布日慶祝活動，以表彰義大利裔族群在美國的地位。

隨著歷史反思聲浪興起，全美多地的哥倫布雕像近年來頻頻遭到破壞或移除。特別是在2020年喬治·佛洛伊德（George Floyd）事件後，維吉尼亞州里奇蒙市一座哥倫布青銅雕像被示威者推倒並丟入池塘，後來被移送至紐約州的「義大利之子小屋」（Sons of Italy Lodge）保存。

目前，包括俄亥俄州哥倫布市、洛杉磯、舊金山、西雅圖、丹佛及德州奧斯汀在內，許多地方政府已選擇只承認原住民日而取消哥倫布日。然而，紐約等地仍選擇兩者並行，紐約市更持續舉辦全美最大規模的哥倫布日遊行。

“I'm bringing Columbus Day back from the ashes...” —President Donald J. Trump ???????? pic.twitter.com/SBjEAhcrxy — The White House （@WhiteHouse） April 27, 2025

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