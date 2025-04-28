驚悚！佛州船撞渡輪釀1死多人傷 肇事者竟高速逃逸

美國佛州清水市週日發生船隻衝撞渡輪意外，圖為執法人員在紀念堤道橋附近調查嚴重受損的渡輪。此事故釀成多人受傷。（美聯社）

2025/04/28 14:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國佛羅里達州清水市（Clearwater）紀念堤道橋（Memorial Causeway Bridge）附近海域，週日（4月27日）發生一起嚴重船隻碰撞事故。一艘不明船隻衝撞一艘載有40多人的渡輪後竟肇事逃逸，已知造成渡輪上1人死亡、多人受傷。當局已將此事件定調為「大規模傷亡事件」。

據美聯社報導，清水市警察局透過社群平台X公布訊息指出，這起碰撞導致多人受傷。由於受傷人數眾多，清水市消防救援局已宣布啟動「大規模傷亡事件」應變機制。所有傷者與不幸罹難的乘客，均是來自被撞的渡輪。警方目前未提供罹難者的具體身分資訊。

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事故發生後，受損的渡輪停靠在紀念堤道橋南方的一處沙洲上。船上所有的乘客及傷患均已被順利撤離。然而，對於撞擊渡輪後逃離現場的肇事船隻，警方表示目前沒有任何相關資訊可供公布。

當局並未立即說明具體的受傷人數。警方在貼文中提到：「所有本地醫院均已接獲通知。已發出多起重大創傷通報，其中兩名傷勢較為嚴重的傷患，已由直升機緊急後送至醫院。」社群媒體上流傳的影片顯示，多輛閃著警示燈的緊急救援車輛趕赴現場。

因應這起事故，警方也呼籲駕駛人暫時避開紀念堤道橋周邊路段。

這起嚴重的船隻碰撞肇逃事件，後續將由美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）以及佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（FWC）接手進行詳細調查，以釐清事故原因並追查肇事船隻的下落。

美國佛州清水市發生渡輪碰撞事故後，警消與救護人員聚集在事故現場處理。（路透）

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