大阪萬博黃金週人潮爆滿 停車場卻空無一車原因曝

日本黃金週假期人潮湧入大阪萬博，指定停車場卻空空如也引發熱議。（擷取自辛坊治郎/X）

2025/04/28 15:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本黃金週（Golden Week）連假26日開跑，各大機場與車站擠滿旅客，大阪萬國博覽會也湧現大批人潮。然而，與場內熱鬧情景形成強烈對比的是場外指定停車場呈現空蕩蕩的景象。

日本資深新聞工作者辛坊治郎昨（27日）在社群平台「X」發文指出，大阪萬博「舞洲B停車場」在黃金週假期一輛車也沒有。儘管主辦單位一再呼籲民眾開車前往，卻要求必須事先一天預約，且車子無法直達會場，只能停放在附近三處指定停車場之一，並轉乘免費接駁巴士入場，直言根本是在懲罰民眾。

請繼續往下閱讀...

辛坊治郎表示，停車場使用率偏低的另一大主因是昂貴的停車費，三處停車場的收費落在5000日圓（約新台幣1130元）至7000日圓（約新台幣1582元）不等。雖然停車費包含接駁巴士服務，但對民眾而言仍是一筆不小的負擔，幾乎等於世博一日券的成人票價7500日圓（約新台幣1695元）。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友表示，得知高昂收費後便打消開車念頭。但也有人認為若多人共乘，平均分攤後其實並不昂貴。此外，部分民眾指出，世博會本就不鼓勵自駕前往，而是希望民眾多利用大眾運輸工具。

舞洲停車場可容納6000輛汽車，但開幕後第一個平日卻停滿不到一成。儘管所有停車場設有事先預約系統，但官網每天仍顯示有空位。開幕當天，接近大阪地鐵的東入口需排隊一小時方能進場，而配合接駁巴士的西入口卻能在數分鐘內通過。

對此，世博協會副秘書長高科淳坦言，停車場使用率遠低預期，隨著展期後段預期人流激增，若停車接駁系統無法有效運作，可能導致東入口擠滿人潮。主辦單位也表示，未來將加強交通動線管理，減輕擁擠壓力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法