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    赴港旅客注意 攜超過19支菸入境恐被罰2萬1000元

    香港為推動「無菸城市」，醫務衞生局去年公布控菸策略方向及短、中、長期措施。（美聯社）

    香港為推動「無菸城市」，醫務衞生局去年公布控菸策略方向及短、中、長期措施。（美聯社）

    2025/04/28 14:11

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府修例加強控菸，「控菸10招」修例草案近日刊憲（香港所有條例及附屬法例，都要在憲報刊登才生效），明年1月1日起，攜帶多於19支免稅菸入境的定額罰款增至5000港幣（約新台幣2萬1000元）；禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍吸菸；學校、醫院門口納禁菸區，並提高定額罰款。

    綜合港媒報導，為降低吸菸率，香港政府25日在憲報刊登《2025年控菸法例 （修訂） 條例草案》，並將於4月30日提交立法會進行首讀及二讀。

    《條例草案》提出，自明年1月起，若任何人攜帶多於19支免稅菸入境，定額罰款將由2000港幣增至5000港幣。同時加入完稅菸識別標籤、提高走私私菸罰則、擴大禁菸區、禁止管有另類吸菸產品等。

    《條例草案》列明，明年元旦起，在有劃線及有蓋的公共交通車站逗留、有二人或以上在車站牌下候車時、排隊進入遊樂場等人潮較多的處所等，全部不准吸菸；法定禁菸區會擴大至幼兒中心、學校、院舍、醫院和政府診所的出入口外3公尺範圍。相關罪行定額罰款將增至3000港幣。

    香港醫務衞生局副秘書長李力綱解釋，由於一般人排隊時難以離開原本位置，若有人在旁抽菸只能被迫吸二手菸。

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