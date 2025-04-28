便衣逮人畫面曝！ 中國農業農村司長吳奇修被拘捕

中國財政部農業農村司長、部鄉村振興辦公室主任吳奇修上週五中午被中紀委國家監委辦案人員帶走。（圖擷自X）

2025/04/28 14:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省首名「全國優秀共產黨員」疑落馬！中國財政部農業農村司長、部鄉村振興辦公室主任吳奇修上週五（25日）中午被中紀委（中共中央紀律檢查委員會）國家監委（國家監察委員會）辦案人員帶走。

社群媒體流傳的圖片顯示，吳被多名人員包圍，其中2名便衣人員將其夾在中間帶走，前後並有多名服裝相同人士簇擁。

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中國《經濟觀察報》首席記者李微敖透露，「司長（吳奇修）的手機關機很多天了，他當上正廳級幹部，也超過20年了」。 據悉，吳奇修最近一次主持工作已是2023年2月21日。

公開資料顯示，吳奇修1966年6月出生，中國湖南漣源人。曾任湖南省糧食局長、湘潭市長、財政部監督檢查局長；2016年4月任財政部農業司長、國務院農村綜合改革辦公室主任、2019年任財政部農業農村司長。

吳奇修曾獲選「全國優秀共產黨員」、「中國十大傑出青年」、「深受農民歡迎的青年知識分子黨員幹部重大典型」、「北京大學傑出校友」；另獲「湖南省勤政廉政幹部典型」、「財政部優秀黨務工作者」等。

中共中央宣傳部等多個部委曾多次組織官媒報導吳奇修。吳是中國改革開放以來湖南省首名「全國優秀共產黨員」殊榮得主，曾被官媒稱為畢業後回鄉務農，帶領鄉村脫貧致富的典範。

此外消息人士指出，吳奇修被稱為湖南省駐京辦「地下主任」，與湖南籍在京要員走動頻繁、淵源頗深，能協調對接京湘資源，並指他為此經常與中央各部委溝通，為地方爭取項目、撥款。

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