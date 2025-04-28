伊朗港口大爆炸已釀40死千人傷！疑與化學品貨櫃有關 總統急赴現場

爆炸發生在伊朗南部沙希德拉賈伊港口的貨櫃區，威力驚人，現場出現數公尺深的巨坑，貨櫃遭炸毀或拋飛，多輛卡車與汽車被焚毀。（美聯社）

2025/04/28 13:24

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）親赴班達爾阿巴斯（Bandar Abbas）港口，探視週六大規模爆炸事件中的傷者。這起爆炸已造成至少40人死亡、約1000人受傷，當局正持續展開調查與救援行動。

綜合外媒報導，裴澤斯基安在視察現場時表示：「我們必須查明發生了什麼。」截至週日，仍有190名傷者住院治療。爆炸發生在伊朗南部沙希德拉賈伊（Shahid Rajaei）港口的貨櫃區，威力驚人，現場出現數公尺深的巨坑，貨櫃遭炸毀或拋飛，多輛卡車與汽車被焚毀。直升機與重型運輸機持續向火場傾倒海水，目前約80%的火勢已被控制。

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伊朗官方尚未公布爆炸確切原因。伊朗國家通訊社引述一名官員指出，爆炸可能與化學品貨櫃有關，但未說明具體物質。海關管理部門則將責任歸咎於港口儲存的危險品與化學材料。《紐約時報》引述與伊斯蘭革命衛隊有聯繫的匿名人士稱，爆炸物可能是過氯酸鈉，這種物質是固體飛彈燃料的主要成分。國際安全公司安布瑞（Ambrey）則指出，該港口在今年三月曾接收來自中國的過氯酸銨，用於補充伊朗的飛彈庫存。

不過，伊朗國防部發言人塔拉伊尼克（Reza Talaeinik）否認透過該港進口飛彈燃料，強調外國報導毫無根據，但未解釋爆炸源頭。伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）亦表示，初步調查顯示爆炸與國防部門無關。

倫敦大學學院化學教授塞拉（Andrea Sella）指出，爆炸特徵與硝酸銨爆炸極為相似。硝酸銨廣泛用作肥料與工業炸藥，若儲存不當，在火災中會大幅提高爆炸風險。事發現場升起的橙棕色煙霧，也與2020年貝魯特港口硝酸銨爆炸時極為相似。

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）對事件表示哀悼，並未排除破壞行為的可能性，要求安全與司法機構徹查是否有人疏忽或蓄意引爆。當地省長艾秀里（Mohammad Ashouri）已宣布三天哀悼期。俄羅斯總統普廷已派遣多架緊急救援飛機支援班達爾阿巴斯。伊朗國家石油公司則聲明，爆炸與當地煉油廠、燃料儲存罐及輸油管線無關。

這起爆炸發生之際，中東局勢持續緊張，伊朗與美國就德黑蘭核計劃的談判亦仍在進行中。

伊朗總統裴澤斯基安親赴班達爾阿巴斯港口，探視週六大規模爆炸事件中的傷者。（法新社）

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