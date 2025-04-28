樂極生悲！美北卡大學維京節狂歡爆槍擊 釀1死6傷

北卡羅來納州伊莉莎白城州立大學週日凌晨發生槍擊事件，造成1死6傷，當局已展開全面調查。（美聯社）

2025/04/28 11:45

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州伊莉莎白市州立大學（Elizabeth City State University）週日（27日）凌晨爆發槍擊案，造成1死6傷，當局已展開全面調查。校方未透露凶嫌是否已落網。

綜合外媒報導，校方表示，槍擊案發生於校園中心，正值該校「維京節」一週慶祝活動的最終階段結束後。一名24歲男子中彈身亡，該男子並非校方學生，身分暫未公布，警方將先聯繫家屬。6名傷者中，4人受槍傷送醫，包括3名該校學生，另有2名學生在混亂中受傷。據報導，所有傷者均已接受治療，目前無人傷勢危及生命。

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校方發表聲明指出，對這起「毫無意義的行為」深感悲痛。事發後，學校即刻啟動校園封鎖及全體學生就地避難緊急措施，並於週日晚些時候解除。作為預防措施，校方已增強校園巡邏，校園中心地區仍維持進出限制。聲明同時指出，目前校園社區並無直接威脅，但未透露凶嫌是否已落網。

北卡羅來納州調查局（North Carolina State Bureau of Investigation）已與地方執法機關聯手調查，呼籲民眾提供與案件有關的資訊、影片或照片，以協助破案。

伊莉莎白市州立大學是一所歷史悠久的黑人大學，約有2300名學生，位於北卡羅來納州沿海地區，距維吉尼亞州諾福克（Norfolk）以南約50英里（80公里），隸屬於北卡羅來納大學系統。

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