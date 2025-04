持續打擊葉門叛軍 美軍：已打擊逾800個目標、擊斃上百人

2025/04/28 11:15

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國持續打擊葉門叛軍「青年運動」武裝組織(Houthi,另譯為胡塞武裝),負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部(CENTCOM)公布攻擊行動戰果,表示自3月中旬以來,美國已攻擊「青年運動」800多個目標,造成「青年運動」武裝份子及其高層約數百人死亡。

美國中央司令部指出,美軍自3月15日以來,持續針對葉門叛軍展開打擊行動,目的在於恢復周邊海域航行自由以及美國威懾力,只要「青年運動」繼續妨礙航行自由,美軍就會持續加大壓力,進一步瓦解其作戰能力。而美軍兵力主要由「杜魯門號」航艦打擊群(Harry S. Truman Carrier Strike Group)和「卡爾文森號」航艦打擊群(Carl Vinson Carrier Strike Group)組成。

美國中央司令部提到,自從「剽悍騎兵」行動(Operation Rough Rider)啟動以來,中央司令部下轄部隊已打擊超過800個目標,造成數百名胡塞武裝分子及多名胡塞領導人死亡。打擊行動摧毀了多個指揮控制設施、防空系統、先進武器製造設施,以及先進武器儲存地點,儲存設施中存放反艦彈道飛彈、巡弋飛彈、無人機和無人水面載具。

美國中央司令部提到,雖然「青年運動」仍對美國艦艇發動攻擊,但美軍行動已削弱其攻擊頻率與效率,彈道飛彈發射次數已經比先前下降69%、自殺無人機的攻擊次數也降低55%。

因應美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)發生的洩密案件,美國中央司令部也強調,為了維護行動安全,未來將限制公開正在進行的行動或未來行動的細節。

Today, GEN Michael Erik Kurilla, USCENTCOM Commander, embarked the aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70) and thanked the Sailors for their professionalism, competence, and dedication in support of continuous operations against the Iran-backed Houthis in Yemen. pic.twitter.com/sQVtHBtnpn