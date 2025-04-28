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    持續打擊葉門叛軍 美軍：已打擊逾800個目標、擊斃上百人

    美國中央司令部公布美軍自3月15日以來打擊葉門叛軍的戰果。圖為美軍「卡爾文森號」航艦官兵。（圖擷取自美國中央司令部官方X帳號）

    美國中央司令部公布美軍自3月15日以來打擊葉門叛軍的戰果。圖為美軍「卡爾文森號」航艦官兵。（圖擷取自美國中央司令部官方X帳號）

    2025/04/28 11:15

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國持續打擊葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝），負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）公布攻擊行動戰果，表示自3月中旬以來，美國已攻擊「青年運動」800多個目標，造成「青年運動」武裝份子及其高層約數百人死亡。

    美國中央司令部指出，美軍自3月15日以來，持續針對葉門叛軍展開打擊行動，目的在於恢復周邊海域航行自由以及美國威懾力，只要「青年運動」繼續妨礙航行自由，美軍就會持續加大壓力，進一步瓦解其作戰能力。而美軍兵力主要由「杜魯門號」航艦打擊群（Harry S. Truman Carrier Strike Group）和「卡爾文森號」航艦打擊群（Carl Vinson Carrier Strike Group）組成。

    美國中央司令部提到，自從「剽悍騎兵」行動（Operation Rough Rider）啟動以來，中央司令部下轄部隊已打擊超過800個目標，造成數百名胡塞武裝分子及多名胡塞領導人死亡。打擊行動摧毀了多個指揮控制設施、防空系統、先進武器製造設施，以及先進武器儲存地點，儲存設施中存放反艦彈道飛彈、巡弋飛彈、無人機和無人水面載具。

    美國中央司令部提到，雖然「青年運動」仍對美國艦艇發動攻擊，但美軍行動已削弱其攻擊頻率與效率，彈道飛彈發射次數已經比先前下降69％、自殺無人機的攻擊次數也降低55％。

    因應美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發生的洩密案件，美國中央司令部也強調，為了維護行動安全，未來將限制公開正在進行的行動或未來行動的細節。

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