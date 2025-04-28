為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    逾半選民支持政黨輪替！南韓民調：李在明大選支持率48.5％

    南韓民調機構Realmeter今天發布大選民調顯示，共同民主黨李在明以48.5%支持率位列第一。（法新社資料照）

    南韓民調機構Realmeter今天發布大選民調顯示，共同民主黨李在明以48.5%支持率位列第一。（法新社資料照）

    2025/04/28 11:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓民調機構Realmeter今天（28日）發布民調顯示，南韓總統大選由在野黨「共同民主黨」前黨魁李在明以高達48.5%的支持率，位列第一。

    《韓聯社》報導，Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託，於23日至25日對南韓18歲以上、共1505名選民，進行了關於總統大選熱門候選人支持率的民調。

    結果顯示，李在明支持率為48.5%，較上週下降1.7個百分點；執政黨「國民力量」初選候選人、前雇傭勞動部長金文洙為13.4%；國民力量初選候選人洪準杓和韓東勳，分別為10.2%和9.7%；改革新黨候選人李俊錫為4.4%；國民力量初選候選人安哲秀則為2.5%。

    政黨支持率方面，共同民主黨支持率為46.8%，較上次調查下降1.9個百分點；國民力量支持率為34.6%，較上一次調查上升1.7個百分點。兩黨支持率差距連續5週超出誤差範圍。

    此外，56.8%的受訪者支持南韓政黨輪替，較上次調查下降3.1個百分點；37.7%受訪者支持國民力量繼續執政，較上次調查上升3.4個百分點。支持政黨輪替的比例連續9週超過支持國民力量繼續執政的比例。

    本次調查可信度95%，抽樣誤差±2.5個百分點，應答率7.3%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播