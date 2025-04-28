逾半選民支持政黨輪替！南韓民調：李在明大選支持率48.5％

南韓民調機構Realmeter今天發布大選民調顯示，共同民主黨李在明以48.5%支持率位列第一。（法新社資料照）

2025/04/28 11:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓民調機構Realmeter今天（28日）發布民調顯示，南韓總統大選由在野黨「共同民主黨」前黨魁李在明以高達48.5%的支持率，位列第一。

據《韓聯社》報導，Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託，於23日至25日對南韓18歲以上、共1505名選民，進行了關於總統大選熱門候選人支持率的民調。

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結果顯示，李在明支持率為48.5%，較上週下降1.7個百分點；執政黨「國民力量」初選候選人、前雇傭勞動部長金文洙為13.4%；國民力量初選候選人洪準杓和韓東勳，分別為10.2%和9.7%；改革新黨候選人李俊錫為4.4%；國民力量初選候選人安哲秀則為2.5%。

政黨支持率方面，共同民主黨支持率為46.8%，較上次調查下降1.9個百分點；國民力量支持率為34.6%，較上一次調查上升1.7個百分點。兩黨支持率差距連續5週超出誤差範圍。

此外，56.8%的受訪者支持南韓政黨輪替，較上次調查下降3.1個百分點；37.7%受訪者支持國民力量繼續執政，較上次調查上升3.4個百分點。支持政黨輪替的比例連續9週超過支持國民力量繼續執政的比例。

本次調查可信度95%，抽樣誤差±2.5個百分點，應答率7.3%。

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