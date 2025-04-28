金與正一雙兒女疑曝光 女兒長髮清秀、身高已到媽媽肩膀

北韓領導人金正恩25日和女兒金主愛出席在南浦港的新建驅逐艦下水儀式。（法新社）

2025/04/28 11:36

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最新型5000噸級驅逐艦近日下水，領導人金正恩攜女兒金主愛出席儀式，期間大秀父女情成了焦點。當天，金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正疑似被拍到也帶著年幼的兒子和女兒同行。

南韓《朝鮮日報》報導，北韓的中央電視台26日播出時長1小時7分鐘的驅逐艦下水紀念儀式影片，金正恩乘專列火車訪問了南浦造船廠。以金與正為首的黨、政、軍高級幹部們乘坐金正恩專列，與子女、孫輩一同出席驅逐艦的下水紀念儀式，分析稱，此舉旨在強調世代傳承的忠誠。

北韓電視台還拍到勞動黨經濟書記金德訓等主要幹部牽著疑似子女、孫輩的兒童從列車上下來的畫面。節目並播出了金與正疑似帶著一雙兒女下車後，乘車離開的畫面。

請繼續往下閱讀...

畫面顯示，疑似金與正的女兒綁著兩條髮辮，長相清秀，身高已與金與正同高，一旁的小男孩身穿海軍制服，頭戴海軍大盤帽，看上去相當雀躍。

下水儀式結束後，金主愛挽著金正恩的手臂參觀驅逐艦的畫面持續播出數分鐘，占相當大的節目比重。期間金主愛貼在金正恩耳邊說悄悄話，金正恩被逗得開懷大笑。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正，關於她的家庭外界所知甚少。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法