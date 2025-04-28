為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金與正一雙兒女疑曝光 女兒長髮清秀、身高已到媽媽肩膀

    北韓領導人金正恩25日和女兒金主愛出席在南浦港的新建驅逐艦下水儀式。（法新社）

    北韓領導人金正恩25日和女兒金主愛出席在南浦港的新建驅逐艦下水儀式。（法新社）

    2025/04/28 11:36

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓最新型5000噸級驅逐艦近日下水，領導人金正恩攜女兒金主愛出席儀式，期間大秀父女情成了焦點。當天，金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正疑似被拍到也帶著年幼的兒子和女兒同行。

    南韓《朝鮮日報》報導，北韓的中央電視台26日播出時長1小時7分鐘的驅逐艦下水紀念儀式影片，金正恩乘專列火車訪問了南浦造船廠。以金與正為首的黨、政、軍高級幹部們乘坐金正恩專列，與子女、孫輩一同出席驅逐艦的下水紀念儀式，分析稱，此舉旨在強調世代傳承的忠誠。

    北韓電視台還拍到勞動黨經濟書記金德訓等主要幹部牽著疑似子女、孫輩的兒童從列車上下來的畫面。節目並播出了金與正疑似帶著一雙兒女下車後，乘車離開的畫面。

    畫面顯示，疑似金與正的女兒綁著兩條髮辮，長相清秀，身高已與金與正同高，一旁的小男孩身穿海軍制服，頭戴海軍大盤帽，看上去相當雀躍。

    下水儀式結束後，金主愛挽著金正恩的手臂參觀驅逐艦的畫面持續播出數分鐘，占相當大的節目比重。期間金主愛貼在金正恩耳邊說悄悄話，金正恩被逗得開懷大笑。

    北韓領導人金正恩的妹妹金與正，關於她的家庭外界所知甚少。（美聯社）

    北韓領導人金正恩的妹妹金與正，關於她的家庭外界所知甚少。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播