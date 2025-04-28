曾來台工作養家！泰變性人遭中國買春男開膛挖心 肺器官也失蹤

中國42歲男子傅同元（左）涉嫌在泰國芭達雅殘忍殺害25歲跨性別女子。（本報合成，擷取自@Skyboyz15/X）

2025/04/28 11:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅近日發生駭人命案，一名42歲中國籍男子傅同元（音譯，Fu Tongyuen）涉嫌殺害25歲跨性別女子沃拉農（Woranan），並挖出心臟及剪開胸部矽膠假體，死者的肺部也疑似失蹤，死狀悽慘。泰國警方昨（27）日帶嫌犯回案發旅館，模擬整起犯案過程。

據《Khaosod》報導，傅同元向警方表示，25日晚間他在南芭達雅海灘認識沃拉農後，雙方談妥性交易價格為8000泰銖（約新台幣7771元），隨後返回旅館房間。

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不料當準備開始時，沃拉農因反悔拒絕並拒還部分費用，雙方爆發激烈衝突。傅同元在過程中被抓傷且遭踢掉一顆門牙，憤怒之下將沃拉農壓制在床邊，以左膝壓住頸部致死。

傅同元供稱，行兇後將屍體拖至浴室，持剪刀沿頸部一路剪開至下腹，並挖出心臟、剪開植入胸部的矽膠假體。他向警方表示，受電視劇影響，對人體構造產生好奇心，因此犯下變態行徑；警方指出，傅同元曾任金屬焊接工，具備強勁腕力，能徒手剪開屍體。

警方調查顯示，傅同元在犯案後曾至附近商店購買剪刀及垃圾袋等用品。行兇當晚，他與屍體共處一室，翌日搭巴士前往曼谷機場，企圖離境時遭警方拘捕。至於外界質疑失蹤器官可能涉及販賣案，警方表示，初步鑑驗僅發現肺部缺失，暫無器官販售證據，仍待進一步法醫解剖報告釐清。

完成作案模擬後，警方將傅同元帶回拘留所，大批民眾及死者家屬聚集在場，高喊叫罵並試圖攻擊嫌犯。死者父親情緒激動，持寶特瓶敲擊傅同元臉部，但在混亂中不慎跌倒。警方迅速將嫌犯帶回拘留所，避免事態擴大。

死者家屬悲痛表示，沃拉農曾在台灣工作兩年，期間學會流利中文，返泰後定居芭達雅並持續資助家中經濟，每月匯款1萬泰銖（約新台幣9644元），不時購買生活用品供應家人。她近來還完成為父母建屋的夢想，原計畫帶雙親赴中國旅遊，未料慘遭殺害。

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