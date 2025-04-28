致命15秒錯誤害67命！華盛頓黑鷹直升機和客機對撞內幕曝光

美國國家運輸安全委員會調查發現，今年1月29日釀成67人罹難的華盛頓特區空難，肇因可能與陸軍黑鷹直升機飛行員在撞擊前15秒未執行飛行教練的緊急轉向指示有關。（美聯社）

2025/04/28 11:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查發現，今年1月29日釀成67人罹難的華盛頓特區空難，肇因可能與陸軍黑鷹直升機飛行員在撞擊前15秒未執行飛行教練的緊急轉向指示有關，此一關鍵失誤極可能導致直升機與美國航空客機相撞。

綜合外媒報導，調查指出，事發前15秒，飛行教官伊維斯（Andrew Loyd Eaves）曾明確指示陸軍黑鷹直升機上的飛行員洛巴赫（Rebecca Lobach）「向左轉，朝東河岸方向飛行」，以避開接近雷根國家機場33號跑道的美國航空5342號班機。然而，洛巴赫未執行該指令，伊維斯在最後幾秒再次提醒左轉，仍未見成效。

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當時，這架黑鷹直升機正在執行模擬國會高級官員撤離的例行訓練任務，機上共有3人，包括接受年度飛行評估的洛巴赫上尉、教官伊維斯准尉長及參謀軍士歐海拉（Ryan O'Hara）。國家運輸安全委員會主席霍門迪（Jennifer Homendy）指出，黑鷹直升機在撞擊瞬間的飛行高度為278英尺，遠超該地區規定的200英尺限制。

調查進一步揭露，事發前約50秒，黑鷹直升機獲允以「目視觀察」模式避開其他航機，並非完全依賴空中交通管制。另有證據顯示，機組人員在接收管制員「從CRJ後方通過」的指令時，可能因有人同時按下通話鍵，導致只聽到部分訊息。此外，黑鷹直升機上的自動相關監視廣播系統（ADS-B）當時處於關閉狀態，此舉雖符合真實訓練程序，但也削弱了空中交通管制對直升機動態的掌握。

美國航空5342號班機由34歲的機長坎波斯（Jonathan Campos）駕駛，當時載有獵人團、北維吉尼亞學生與家長，以及波士頓滑冰俱樂部成員，自堪薩斯州威奇托起飛。

這起事故促使美國運輸部長達非（Sean Duffy）宣布，未來4年將全面升級機場空中交通管制系統，並運用人工智慧識別飛機頻繁接近的「熱點」。達非痛批當前允許飛行員自行導航的做法，形容此舉如同「穿針引線」，並誓言徹底改革。陸軍航空主管布萊曼（Matthew Braman）准將表示：「這是一場多重因素交織下的悲劇。如果其中任何一環發生改變，或許結果就會不同。」

這起事件為美國自2001年以來最嚴重的空難，並使空中交通管制政策成為全國焦點。根據國家運輸安全委員會數據，雷根國家機場過去亦曾發生85起險些相撞或近距離接觸事件，顯現改革之迫切。

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