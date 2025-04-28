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    札克伯格夫婦創辦低收入家庭學校 不明原因突宣布關閉

    臉書創辦人札克伯格和妻子普莉希拉・陳的慈善組織CZI，為低收入家庭在加州灣區設立免學費小學，近來突然宣布關閉。（美聯社）

    臉書創辦人札克伯格和妻子普莉希拉・陳的慈善組織CZI，為低收入家庭在加州灣區設立免學費小學，近來突然宣布關閉。（美聯社）

    2025/04/28 10:24

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）和妻子普莉希拉・陳（Priscilla Chan），設立了陳和札克伯格基金會（Chan Zuckerberg Initiative，CZI）推動慈善事業，孰料CZI為低收入家庭在加州灣區所設立的免學費小學突然宣布關閉，並且沒有說明原因。

    《CNN》報導，這間小學向數百名學生的家裡通知時，指稱由於CZI不再提供支持，學校將於2025-2026學年結束時關閉，但並未說明為何CZI為何會中斷經費。

    小學主管庫克（Carson Cook）接受《CNN》採訪時，證實校方已於24日開始陸續和家長會面，告知學校將要關閉的消息，不過他拒絕透露任何原因。

    對於CZI內部出了什麼問題，庫克也不願多談，僅強調小學的目標是照顧到低收入家庭的需求，希望能夠盡最大努力確保每個孩子和監護人都得到支持。

    據了解，CZI近來發生一系列的重大變化，例如在川普上任後，CZI旋即於2月宣布削減對於多元、平等和包容（DEI）的追求，Meta後續也跟進放棄DEI。

    有學生家長感嘆，這間小學是居住危機後CZI送給當地社區的禮物，沒想到卻被移除了，庫克表示，學校的教職員工仍會投入身心和學生一起走完這一年。

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