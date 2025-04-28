美國土部長Gucci包失竊案 智利籍嫌犯起底 涉跨國犯罪

華府警方與特勤局聯手逮捕了且嫌布斯塔曼特雷瓦，並仍在追捕另一名據信也是非法居留的共犯。（圖取自華府警局專頁）

2025/04/28 10:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕涉嫌在華府餐廳竊取美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）Gucci名牌包的嫌犯身份曝光。《紐約郵報》引述執法消息來源指出，上週六遭逮捕的嫌犯是49歲智利籍男子馬力歐．布斯塔曼特雷瓦（Mario Bustamante-Leiva），他不僅非法居留美國，更疑似是活躍於美東的大型搶劫集團成員，且在英國犯下連續搶案的前科。

事件發生於復活節，諾姆與家人在華府「首都漢堡」餐廳用餐時，其放在桌邊的Gucci包遭竊，內含3000美元（約新台幣9萬8千元）現金、駕照、護照、國土安全部徽章及鑰匙等重要物品。華府警方與特勤局聯手逮捕了布斯塔曼特雷瓦，並仍在追捕另一名據信也是非法居留的共犯。

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布斯塔曼特雷瓦來自智利首都聖地牙哥（Santiago）。根據英國《每日郵報》（Daily Mail）過往報導，他曾於2014至2015年間在倫敦犯下一連串搶案，竊取了價值近2萬8千英鎊的手機、皮夾和電腦。

哥倫比亞特區代理聯邦檢察官馬丁（Ed Martin）表示，目前無證據顯示諾姆因其部長身份而遭鎖定，嫌犯很可能是被昂貴的Gucci包吸引。他形容竊賊手法老練：「這不是新手…你可以看到他如何勘查現場。」馬丁強調，既然移民及海關執法局（ICE）已介入，布斯塔曼特雷瓦及其共犯「將不會再踏足美國街頭」。他也提到川普總統指示，對於非法居留者犯案，「該起訴就起訴，該驅逐就驅逐」。

諾姆本人則在社群平台X上發文，感謝執法單位逮捕這名「已在我們國家非法居留多年的職業罪犯」，並再次連結到非法移民犯罪問題，稱川普總統正努力將這些人趕出街道。特勤局則對逮捕行動細節保持謹慎，未公開證實。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在華府餐廳失竊Gucci包。（美聯社）

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