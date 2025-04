子彈亂飛！美國南卡羅來納度假勝地爆大規模槍擊 釀1死11傷

美國南卡羅來納州知名度假勝地默特爾比奇於當地時間週六晚間發生大規模槍擊事件,造成1人死亡、11人受傷,警方已封鎖現場並展開調查。(圖翻攝自X/@BreakinNewz01)

2025/04/28 10:23

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國南卡羅來納州知名度假勝地默特爾比奇(Myrtle Beach)當地時間週六晚間發生大規模槍擊事件,造成1人死亡、11人受傷,警方已封鎖現場並展開調查。

綜合外媒報導,事件發生於晚間11時50分左右,地點位於北海洋大道,靠近著名景點「信不信由你博物館」(Ripley's Believe It Or Not)附近。根據警方說法,當時巡邏警員發現多人聚集並爆發爭執,隨後有人開槍。一名警員立即開火回擊,擊中其中一名嫌犯。霍里縣副驗屍官威拉德(Tamara Willard)證實,該名嫌犯為來自南卡羅來納州班尼茨維爾的18歲青年戴維斯(Jerrius Davis),因傷重不治,事件中另有11人受傷,目前正在接受治療。

目擊者霍華德(Michael Howard)向媒體描述現場慘況:「我記得聽到槍聲四起,看到一名女孩倒下受傷,也看到男子被槍擊倒地,現場到處都是血」另一位目擊者表示,在送姪女回旅館後目睹了整個過程:「我看到有人開槍,接著警察開火回擊,擊斃了嫌犯。我親眼看到那人倒在面前,子彈甚至從我耳邊呼嘯而過。」

默特爾比奇警察局隨後發表聲明,向所有受影響者致以慰問。依照規定,南卡羅來納州執法部門(SLED)將進行獨立調查,默特爾比奇警察局也將同步展開內部審查。事發後,警方封鎖了北海洋大道第八街至第十六街之間的路段,直到週日下午才重新開放,並呼籲知情民眾提供相關線索或影像協助調查。

南卡羅來納州眾議員梅斯(Nancy Mace)在社交媒體上表示:「我們的心與受害者及其家人同在」,強調南卡羅來納州絕不容忍任何形式的暴力。默特爾比奇市長貝瑟恩(Brenda Bethune)則表示,警員的迅速反應阻止了更大規模悲劇發生,並強調:「默特爾比奇仍然是個美好的旅遊地點,這起事件屬於孤立案例。」

