美緝毒局突襲科州夜店 逮捕上百名非法移民

美國緝毒局27日率隊突襲科州夜店，逮捕了上百名非法移民、10多名現役軍人。（美聯社）

2025/04/28 09:31

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國緝毒局（DEA）27日凌晨率隊突襲科羅拉多州一處商場地下室夜店，不僅發現古柯鹼和新型毒品粉紅古柯鹼，還逮捕了上百名非法移民、10多名現役軍人。

據《CNN》報導，這處夜店位於科州第二大城科羅拉多泉（Colorado Springs），委內瑞拉黑幫Tren de Aragua、MS-13、Hells Angels的成員經常出入，緝毒局和其他執法機構已監視夜店好幾個月，並且紀錄到販毒、賣淫、暴力犯罪等行為。

請繼續往下閱讀...

DEA表示，他們在突襲前已掌握到夜店當天有200多人，其中至少114人是非法移民，並且有現役軍人來消費或當保安，這些軍人甚至還參與了犯罪活動。

包括DEA在內，總計有10多個聯邦機構、數百名人員參與突襲，DEA將現場抓獲的非法移民交給移民及海關執法局（ICE）處理，軍人則由美國陸軍刑事調查司令部（USACIDC）偵辦。

美國總統川普對DEA率領的突襲大加讚揚，他在社群媒體Truth Social表示，此次突襲針對的是惡劣分子，並批評法官不願將這些人驅逐出境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法