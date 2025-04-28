南海你來我往！繼中方登島秀五星旗 菲律賓6人也登鐵線礁

南海「鐵線礁」（Sandy Cay）是菲律賓與中國主權爭議焦點之一。（美聯社資料照）

2025/04/28 10:24

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，近日，中國海警擅自對南海「鐵線礁」（Sandy Cay，菲律賓「Pag-asa Cay 2」）實施管控，至少4人登上這座無人島礁高舉五星旗拍照宣傳，耀武揚威；昨（27）日6名菲律賓人員也登上這座菲國主張擁有主權的島礁，卻被中國海警怒斥「非法」，稱已「依法登礁並查證處置」。

中國海警局27日在官方網站通報，6名菲律賓人「不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動」，中國海警執法人員依法登礁並查證處置。目前無法確認中方採取了哪些處置措施。

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中國海警局還稱，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域「擁有無可爭辯的主權」，指責菲方行徑「侵犯中國領土主權，違反《南中國海各方行為宣言》，破壞南中國海和平穩定」。

菲律賓及中國近幾個月因南海爭端持續對峙，中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，但國際法庭已裁決中方主張並無法律依據。

美國及菲律賓軍方21日起展開「肩並肩」（Balikatan）聯合演習中，首度進行整合式防空暨飛彈防禦（IAMD）能力測試，27日在菲國北部海域試射飛彈。

中國央視日前報導，中國海警今年4月中旬在南海鐵線礁實施海上管控，並且登島檢查，海警人員還舉出五星旗宣示主權。

南海「鐵線礁」近日再成為菲律賓、中國爭奪主權你來我往的焦點，中國央視新聞報導4月中旬中國海警登礁秀五星旗，各官媒大力宣傳耀武揚威。（圖擷取自中官媒「今日台海」臉書）

中國海警27日指控6名菲律賓人員非法登上鐵線礁。圖為中國海警船。（圖擷自網路）

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