簡中版宣導！美國務院打擊生育旅遊 依法拒發簽證

美國國務院宣布，生育旅遊濫用移民制度，領事官依法可拒絕簽證，駐中國使領館也在社群帳號上以簡體中文發布的相關告示。（圖擷取自「美國駐華使領館 US MissionCN」X帳號）

2025/04/28 08:43

〔中央社〕行之有年的赴美「生育旅遊」是美國總統川普回鍋白宮後嚴打的問題之一。美國國務院日前表示，生育旅遊令人無法接受，領事官依法拒絕所有這類簽證的申請。美國駐中國使領館也在社群帳號上發布簡體中文的相關告示。

根據1868年通過的美國憲法第14修正案「公民權條款」，所有在美國出生的人都被視為公民。川普（Donald Trump）在首任期間，原本打算透過行政命令變更透過旅遊簽證赴美生產人士子女的公民權，但未見施行，如今二度執政的川普，將改善移民問題列為政績重點。

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美國國務院領事事務局24日於官方X帳號發文表示，外國父母使用美國旅遊簽證，赴美國生產從而獲得公民身分，這種做法令人無法接受，還可能讓美國納稅人來負擔醫療費用。

「這就是所謂的生育旅遊（birth tourism），美國領事官員會依據美國移民法拒絕所有這類簽證申請」，領事事務局說。

領事事務局也提到，透過生育旅遊濫用美國移民制度者，未來可能無法獲得美國簽證或前往美國。美國駐中國使領館的X帳號隔日發布上述內容的簡中版。

生育旅遊長期在美國各州運作，為來自中國、俄羅斯、奈及利亞等國家的人提供服務，許多人將這當作一種讓孩子在美國接受大學教育並獲得更好未來的管道。尤其孩子年滿21歲後，親代本身可向美國申請永久居留權。

美國聯邦政府曾對南加州「生育旅遊業」展開大規模掃蕩。檢方2019年指出，共有3家坐月子中心涉案，19人遭起訴，這是聯邦政府首度起訴生育旅遊相關業者與客戶。

最近一起案例是美國加州女子董晶（Phoebe Dong）案。她多年來協助中國孕婦赴美國產子，讓嬰兒自動取得美國公民身分，今年年初被法官判處近3年半徒刑。

董晶和丈夫劉維岳（Michael Liu）因經營「美國快樂寶寶」（USA Happy Baby）公司，去年9月被定罪共謀和洗錢。

檢方當時對董晶求處5年以上有期徒刑，並說她和劉維岳幫助超過100名中國孕婦前往美國。

檢方說，這對夫婦也與其他人合作，教導女性如何欺瞞海關官員，教她們穿著寬鬆衣服飛往管理比較鬆懈的機場，以掩飾身孕。

「美國駐華使領館 US MissionCN」X帳號貼文：

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