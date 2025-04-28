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    伊朗商港驚爆增至40死逾千傷 24小時後大火尚未撲滅

    2025/04/28 02:39

    〔中央社〕伊朗最大商港沙希德拉賈伊港昨天發生大規模爆炸起火，南部霍爾木茲甘省官員今天更新傷亡統計時指出，死亡人數增至至少40人，並有超過1000人受傷。

    法新社報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的沙希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）昨天驚傳爆炸。全球1/5石油經過荷莫茲海峽。

    霍爾木茲甘省（Hormozgan）官員艾秀里（Mohammad Ashouri）今天告訴國營電視台：「截至目前，已有40人因這起爆炸而傷重不治。」

    即使事發超過24小時，大火仍持續在延燒。國營電視台報導，由於當地濃煙嗆鼻、空氣污染持續擴散，霍爾木茲甘省首府阿巴斯（Bandar Abbas）所有學校已經停課，辦公室也關閉，以利當局集中精力應對緊急情況。

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵達阿巴斯，向急救人員表達謝意，強調「我們會試圖照顧那些失去所愛的家庭，我們當然也會照顧受傷人民」。

    他的辦公室公布他探視傷者的照片。裴澤斯基安稍早下令針對爆炸原因展開調查。

    俄羅斯大使館指出，莫斯科將派出多架飛機搭載專家協助救火。根據俄羅斯緊急情況部，其中一架為專用救火飛機。

    「紐約時報」（The New York Times）引述與伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）有關係人士報導，事件為過氯酸鈉爆炸。過氯酸鈉是飛彈固態燃料推進劑的主要成分。

    伊朗國防部發言人塔萊伊尼克（Reza Talaei-Nik）告訴國營電視台，「當地沒有進口或出口軍用燃料或軍用物資」。

    沙希德拉賈伊港海關辦公室透過國營電視台發表聲明稱，爆炸可能是存放危險和化學物品的倉庫起火引起。1140428

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