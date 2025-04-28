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    美國務卿：可能來到達成俄烏協議「非常關鍵一週」

    2025/04/28 01:30

    〔中央社〕美國國務卿盧比歐今天表示，就致力結束烏克蘭戰爭的工作而言，未來一週可能「非常具關鍵性」。美國總統川普施壓莫斯科和基輔達成協議。

    法新社報導，川普已對俄羅斯、烏克蘭展現出日益失去耐性，並表示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能「不想要停止戰爭」。川普昨天出席教宗方濟各（Pope Francis）喪禮時曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）場邊會晤。

    盧比歐（Marco Rubio）告訴國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）：「很接近（達成協議），但還不夠近。我認為這將是非常具關鍵性一週。」

    他說：「我們必須作出決定是否繼續奮力參與，或該是時候，把注意力集中在一些同樣重要，甚至在某些情況下更重要的其他問題上。」

    盧比歐表示，針對達成協議結束衝突的機會，仍然有「理由樂觀看待，但也有理由務實以對」。

    他重申，「沒有靠軍事手段解決這場戰爭的方案」。

    美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）今天告訴福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures），已與莫斯科和基輔「針對領土問題」有過諸多討論。但他沒有就此說明細節。

    根據「時代雜誌」（TIME）25日刊登的專訪內容，川普指出：「克里米亞（Crimea）將會留在俄羅斯，弗拉迪米爾（澤倫斯基的名字）理解這一點。」1140428

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