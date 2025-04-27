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    川普慶就職百日 官員預告還有更多爆炸性改革

    川普就任總統將滿百日，預計在密西根州造勢，將列舉施政成就及未來展望。（路透）

    川普就任總統將滿百日，預計在密西根州造勢，將列舉施政成就及未來展望。（路透）

    2025/04/27 18:59

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普自1月20日就職以來，對美國一系列國內外政策進行徹底改革，包括透過關稅顛覆全球經濟秩序，透過裁員削減聯邦政府支出，並取消多元包容政策等。據了解，川普將為就職百日舉行集會造勢，有官員甚至預告，接下來還會有更多爆炸性改革。

    《路透》27日指出，川普預計29日在密西根州舉行集會慶祝上任百日，這是他重返白宮後首次舉行造勢集會。白宮官員表示，川普將重點介紹近期施政成就，包括經濟願景、驅逐非法移民、外交政策轉變，以及馬斯克率領的政府效率部為剷除聯邦官僚及撙節所做的努力，同時展望未來百日，重點將是與各國的貿易協議及烏克蘭、俄羅斯的和平談判。

    將採取更多「魚雷」行動

    官員還指川普準備採取更多「魚雷」行動，暗示還會進行更多變革。

    然而，批評人士表示，川普踐踏美國公民和非公民的權利，疏遠盟友，並威脅到美國在世界上的霸權地位。

    華盛頓郵報、美國廣播公司（ABC）和易普索聯合民調顯示，目前僅39％的美國成年民眾認可川普的施政，55％不認可，與2月相較，認可者減少6％，不認可者增加2％。在登記選民中，情況惡化得更嚴重。2月，48％認可川普，51％不認可，但現在僅42％認可，55％不認可。這使得川普成為美國歷任總統職百日之際，民調表現最差的一位。

    美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC）聯合民調發現，認為川普施政「擺錯重點」的人，比認為他「擺對重點」的人幾乎多出1倍，且共和黨人之中也只有半數認為川普專注在正確的事項。

    此外，約4成民眾認為川普第二任表現「糟糕」，僅3成認為他表現「很棒或很好」，近2成則認為表現「普通」。

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