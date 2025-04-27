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    白宮記者協會晚宴 川普又沒來

    美國有線電視新聞網（CNN）的高層、主播與記者26日出席白宮記者協會晚宴時在紅毯上合影。（路透）

    美國有線電視新聞網（CNN）的高層、主播與記者26日出席白宮記者協會晚宴時在紅毯上合影。（路透）

    2025/04/27 18:48

    〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國總統川普缺席以及憂心美國新聞自由降低等陰影下，美國白宮記者協會（White House Correspondents' Association, WHCA）年度晚宴26日如期登場；儘管齊聚數百名媒體記者、政治人物與遊說人員的晚宴現場依舊座無虛席，但氣氛明顯更為嚴肅與低調，不見傳統的總統本人自嘲搞笑，就連原定登台的諧星也被退通告。

    WHCA晚宴是必須身著禮服的正式場合，美國總統親自出席甚至講上台秀幽默已成慣例； 川普缺席26日的晚宴表面上是要去梵蒂岡參加教宗方濟各的葬禮，但實際上他一向不甩該晚宴，首度執政時就沒來過（2017年到2019年連續3年缺席，2020年的晚宴因新冠疫情停辦），今年初回鍋白宮還不斷對他看不順眼的傳統媒體出招，包括禁止特定媒體採訪、大砍官方補助款到提告打官司，以削弱其影響力。

    WHCA主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）在未直接提及川普的情況下，為遭川普攻擊的媒體辯護，直言媒體「不是人民之敵」以及「不是國家之敵」；他還對被川普逐出白宮採訪團（press pool）的美聯社以及被川普砍經費而被迫停擺的「美國之音」（Voice of America）表達支持。

    此外，今年的WHCA晚宴也沒有常見的喜劇表演，原定受邀獻藝的女諧星安柏魯芬（Amber Ruffin）上月底就被退通告，不確定是否與她曾批評川普有關。但WHCA曾說，要確保今年的晚宴重點在獎項與學術，而不是政治分歧。

    美國新聞網站Axios記者湯普森（Alex Thompson）因報導前總統拜登而獲獎，他以上一屆白宮曾力圖掩蓋拜登認知能力下降為例，直指美國共和、民主兩大黨都會欺騙……「媒體信任度如此低迷，我們（媒體人）責無旁貸」。

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