日本老翁67年前被抱錯再提訴訟 法院裁定東京都政府協助尋親

日本醫院內的新生兒，示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/04/27 19:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本67歲男子江蔵智近日再度向法院提告東京都政府，主張自己出生時因醫院疏失被錯抱，長年無法找到親生父母，要求政府協助調查。東京地方法院21日裁定，駁回都政府拒絕協助的說法，認定個人了解自身出身的權利應受憲法保障，且醫院在錯抱事件後有義務採取必要行動。

綜合日媒報導，江蔵智1958年在東京都政府的墨田婦產醫院出生，卻因醫院疏失被抱錯，自此在毫無血緣關係的家庭中成長。童年時期，他便在親友聚會中時常聽到「與家人長相不同」的評論，自己也隱約感受到性格與家人存在差異。

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直至2004年，江蔵智得知父母的血型後產生懷疑，並在40多歲時進行DNA鑑定，最終確認與養父母之間並無血緣關係。江藏智隨即對東京都政府提起訴訟，並於2006年獲判賠償2000萬日圓（約新台幣453萬元）。然而，儘管多次請求協助尋找親生父母，東京都政府以無調查義務及顧慮第三方隱私為由，始終未予協助。

對此，法院明確指出，受害者有強烈且正當的知情需求，即使調查對象可選擇不合作，也不能成為政府拒絕調查的理由。此外，雖然日本法律尚未明文保障知道自己出身的權利，但依憲法第13條個人尊重的精神，醫院應提供協助。

然而，墨田婦產醫院於1988年關閉，法院也要求東京都政府應根據家庭登記冊確定可能的父母，詢問是否願意配合接受DNA分析，同時強調若發生類似問題，負責單位有義務採取一切合理可行的行動，包括協助受害者尋找親生家人。

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