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    扯！疑似中國女子在濟州島公車抽菸 南韓網友傻眼：水準好差

    南韓觀光勝地濟州島，疑似有來自中國的女子在公車上抽菸。（圖擷自IG）

    南韓觀光勝地濟州島，疑似有來自中國的女子在公車上抽菸。（圖擷自IG）

    2025/04/27 17:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太離譜了！南韓觀光勝地濟州島，近日有疑似來自中國的女子在公車上抽菸，其他乘客見狀相當驚訝紛紛制止，南韓網友也直呼中國人水準也太差勁了。

    《朝鮮日報》報導，1名當時坐在抽菸女子後方的旅客上傳了影片，從中可以看到女子把點燃的香菸靠在窗外，但她呼出的煙霧還是飄散在車內，旋即有講著韓語的老年旅客怒斥「誰在車上抽菸？這都什麼年代了！」

    女子在被人用中文告知「不能在這裡抽菸」後，這才把香菸扔出窗外，公車司機聽到吵鬧聲前來了解情況，也嚴厲警告女子不能這樣做。PO出這段影片的乘客，不禁感嘆難道這就是濟州島的中國人亂象。

    據了解，中國民眾四處亂抽菸的情況經常發生，中國女星徐嬌去年底在長沙餐廳吃飯時，就遇到室內抽菸的情況並和對方發生爭執；南韓首爾一處羊肉串小吃店，同樣在去年底發生6名中國人用餐抽菸的情況，有一對韓籍情侶出面勸阻竟被拉出去店外痛毆。

    南韓網友得知濟州島公車事件後掀起熱烈討論，有人透露這種隨處吸菸的情況南韓也曾經有過，但早在30、40年前就已經消失了；還有人直指在公車等禁菸區抽菸的行為，按照韓國法律最高可罰10萬韓元（約新台幣2263元），呼籲當局一定要追查並開罰。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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