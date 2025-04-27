臭到停飛！ 西南航空女乘客搭機突爆走 當眾脫衣還「公開炸屎」

美國西南航空近來發生一起乘客脫序事件，一名女乘客在客機飛行期間，突然脫光身上衣物，接著以裸體模樣，在座位上當眾排便。（資料照，路透）

2025/04/27 17:27

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國西南航空（Southwest Airlines）近來發生一起乘客脫序事件，一名女乘客在客機飛行期間，突然脫光身上衣物，接著以裸體模樣，在座位上當眾排便， 瘋狂行徑嚇壞機艙內其他乘客。由於臭味瀰漫整個機艙，迫使航班降落停飛清潔，警方與醫療人員接獲報案後，也速入趕到機上介入處理。

綜合外媒報導，這起事件發生發生在昨（26）日，西南航空一架編號418號、從美國費城起飛的航班，在飛往芝加哥途中，突然有一名女乘客因不明原因失控，做出令人傻眼的脫序行為。知情人士透露，女乘客先是突然脫掉衣物，然後在座位上當場開始排便動作，迫使飛機在降落芝加哥後，必須暫時停飛，以便進行徹底的清潔作業。

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針對這起事件，西南航空在聲明中強調，公司對此次意外發生和搭機計畫被延誤的乘客表示歉意，目前也正在聯繫事發當時在機上的所有乘客，以處理後續行程延誤及善後事宜，「對西南航空來說，乘客與員工的安全至關重要，也對機組人員展現的專業處理表達感謝。」

報導指出，近期西南航空遇到一系列狀況，導致航班行程受到影響，像是日前西南航空一架飛往休士頓的航班，因發動機起火而需緊急撤離。西南航空本月還宣布，由於預期收入下滑，將在今年稍晚削減航班運力，並在1個月內終止現行的免費托運行李政策，從5月開始轉為收費制。

Southwest Airlines passenger stripped naked, pooped on seat: report https://t.co/FfajRVTFOR pic.twitter.com/71qozBl6CS — New York Post （@nypost） April 27, 2025

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