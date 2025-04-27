溫哥華慶典悲劇！駕駛衝撞人群釀數死 總理震驚哀悼

加拿大溫哥華警方封鎖「拉普拉普日」（Lapu Lapu Day）慶典活動現場，調查稍早發生的汽車衝撞人群事件。該事件已證實造成數人死亡、多人受傷。（路透）

2025/04/27 14:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大第三大城溫哥華（Vancouver）26日晚間發生駭人事件，1名駕駛駕車高速衝入1場街頭慶典的人群中，根據當地警方證實，已造成數人不幸喪生，另有多人受傷。肇事駕駛已被警方逮捕拘留。

《法新社》報導，溫哥華警方透過社群平台X證實：「有多人喪生，另有多人受傷。駕駛已被拘留。」事件發生在當地時間週六晚間8時過後（格林威治標準時間週日凌晨3時），地點位於該市的弗雷澤日落區（Sunset on Fraser neighborhood）。

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據溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）在X平台發文指出，事發當時，當地的菲律賓裔社群正在舉行「拉普拉普日」（Lapu Lapu Day）街頭慶典活動。此節日是為了紀念16世紀菲律賓一位反殖民統治的民族英雄拉普拉普。沈觀健寫道：「在這極其艱難的時刻，我們掛念與所有受影響的人們，以及溫哥華的菲律賓裔社群同在。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）也對這起事件表達震驚與哀悼。他在X平台發文表示：「得知今晚稍早溫哥華拉普拉普節慶典發生的駭人事件，我感到極度悲痛。我們都與你們一同哀悼。」

目前警方尚未公布死傷人數的確切數字，也未說明肇事駕駛的身分、動機以及事件的具體原因。警方仍在現場進行調查，並呼籲目擊者提供線索。這起突如其來的悲劇為原本歡樂的社區慶典蒙上陰影，震驚加拿大社會。

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