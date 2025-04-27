為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    溫哥華慶典悲劇！駕駛衝撞人群釀數死 總理震驚哀悼

    加拿大溫哥華警方封鎖「拉普拉普日」（Lapu Lapu Day）慶典活動現場，調查稍早發生的汽車衝撞人群事件。該事件已證實造成數人死亡、多人受傷。（路透）

    加拿大溫哥華警方封鎖「拉普拉普日」（Lapu Lapu Day）慶典活動現場，調查稍早發生的汽車衝撞人群事件。該事件已證實造成數人死亡、多人受傷。（路透）

    2025/04/27 14:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大第三大城溫哥華（Vancouver）26日晚間發生駭人事件，1名駕駛駕車高速衝入1場街頭慶典的人群中，根據當地警方證實，已造成數人不幸喪生，另有多人受傷。肇事駕駛已被警方逮捕拘留。

    《法新社》報導，溫哥華警方透過社群平台X證實：「有多人喪生，另有多人受傷。駕駛已被拘留。」事件發生在當地時間週六晚間8時過後（格林威治標準時間週日凌晨3時），地點位於該市的弗雷澤日落區（Sunset on Fraser neighborhood）。

    據溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）在X平台發文指出，事發當時，當地的菲律賓裔社群正在舉行「拉普拉普日」（Lapu Lapu Day）街頭慶典活動。此節日是為了紀念16世紀菲律賓一位反殖民統治的民族英雄拉普拉普。沈觀健寫道：「在這極其艱難的時刻，我們掛念與所有受影響的人們，以及溫哥華的菲律賓裔社群同在。」

    加拿大總理卡尼（Mark Carney）也對這起事件表達震驚與哀悼。他在X平台發文表示：「得知今晚稍早溫哥華拉普拉普節慶典發生的駭人事件，我感到極度悲痛。我們都與你們一同哀悼。」

    目前警方尚未公布死傷人數的確切數字，也未說明肇事駕駛的身分、動機以及事件的具體原因。警方仍在現場進行調查，並呼籲目擊者提供線索。這起突如其來的悲劇為原本歡樂的社區慶典蒙上陰影，震驚加拿大社會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播