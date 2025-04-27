夏威夷驚見「骸骨收藏家」！ 肉食毛毛蟲披掛獵物殘骸築巢

夏威夷歐胡島特有的「骸骨收藏家」毛毛蟲（左），其絲巢裝飾著獵物殘骸，正潛行於蜘蛛網附近（圖右為蜘蛛）。這種罕見的肉食性毛蟲會以蜘蛛網上的昆蟲為食。（美聯社）

2025/04/27 14:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家在夏威夷歐胡島（Oahu）發現一種前所未見的肉食性毛毛蟲，牠會將獵物的殘骸披掛在自己身上，因而被暱稱為「骸骨收藏家」（bone collector）。這種奇特的昆蟲僅存於該島嶼，其獨特的生存策略引發學界關注。

美聯社報導，這種毛毛蟲潛行於蜘蛛網上，以被網困住的昆蟲為食，更令人驚奇的是，牠會利用螞蟻頭顱、蒼蠅翅膀等獵物的身體部位，來裝飾自己絲線編織的巢穴。研究主要作者、夏威夷大學馬諾阿分校（University of Hawaii at Manoa）的魯比諾夫（Dan Rubinoff）形容，雖然已知有些肉食性毛毛蟲「行為怪異，但這種做法堪稱一絕」。

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科學家推測，這身駭人的「骨骸裝」或許能充當偽裝，讓毛毛蟲得以潛入蜘蛛網中大啖網上的獵物，同時避免被築網的蜘蛛發現。夏威夷許多原生毛毛蟲會利用絲腺，以地衣、沙粒等環境材料構築保護巢穴，但「骸骨收藏家」是首度發現會利用獵物殘骸來裝點居所的種類。

夏威夷的昆蟲學顧問蒙哥馬利（Steven Montgomery）也對此表示：「這確實是一種令人驚嘆的巢穴型態。」

這項研究結果已發表於國際頂尖期刊《科學》（Science）。研究團隊指出，「骸骨收藏家」極為罕見，在長達二十多年的觀察期間，僅僅發現了62隻個體。更令人訝異的是，這種掠食性毛毛蟲甚至會同類相食。

其起源可追溯至至少600萬年前，使其歷史比夏威夷群島本身更為古老。然而，如今牠們僅棲息於歐胡島一處孤立的山區森林中，還必須面對入侵物種的威脅。魯比諾夫對此表示擔憂：「我們確實需要在保育方面做得更好。」這種獨特生物的未來，繫於更積極的保育行動。

夏威夷「骸骨收藏家」毛毛蟲獨特的保護巢穴。這些巢穴由絲線混合獵物殘骸（如螞蟻頭、蒼蠅翅膀）構成，是科學家首次發現會利用動物部位築巢的夏威夷毛蟲。（美聯社）

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