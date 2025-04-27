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    東京獨旅變惡夢！ 女子住連鎖飯店驚見陌生男躲床底

    一名女子住在APA連鎖飯店時，竟有陌生男子躲在床底下與她四目相交。（本報合成，擷取自@natalisi_taksisi/IG）

    一名女子住在APA連鎖飯店時，竟有陌生男子躲在床底下與她四目相交。（本報合成，擷取自@natalisi_taksisi/IG）

    2025/04/27 13:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名外國女子近日到日本東京獨旅，這場原本開心的體驗卻在入住知名連鎖飯店後演變成驚悚噩夢。她發現一名男子居然躲在她房間的床底下，逃跑時還留下行動電源跟充電線。更扯的是，飯店居然聲稱沒有監視器，警方難以追蹤嫌犯身分。

    娜塔莉（Natali）在25日的Instagram影片中指出，她透過訂房網站Agoda預訂東京兩國站塔APA飯店（APA Hotel Ryogoku Eki Tower），初入住時並未察覺異樣。隔天外出觀光後，晚間7點半返回房間，躺在床上休息時聞到一股異味，起初以為是床單或頭髮的味道，未料當她低頭查看床底時，竟與一名男子四目交接。

    娜塔莉當場尖叫，躲藏男子隨即從床底爬出，盯著她看了約3秒後，自己也尖叫一聲逃出房間。飯店人員隨後協助報警，警方到場後在床下發現行動電源與充電線，但飯店卻聲稱並未設置監視器，警方追查入侵者身分有一定困難。

    驚魂未定的娜塔莉連夜搬離，並要求APA飯店全額退款，飯店同意退款，但拒絕支付她提出的1600美元（約新台幣5.2萬元）精神賠償金。娜塔莉質疑飯店安全措施疏失，希望以自身經歷提醒大家，外出住宿時務必提高警覺，隨時檢查房間環境，她也不禁感嘆「這本來是一場安全的單獨旅行，但發生的事情改變了一切」。

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