馬斯克被爆「5000子」計畫救世？後宮秘辛全揭露

親子鑑定結果證實，馬斯克（右）與保守派網紅萊兒（左）之子的親子關係概率高達99.9999％。（圖翻攝自X＠Ashley St. Clair、馬斯克IG）

2025/04/27 12:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《每日郵報》報導，全球首富馬斯克正面臨空前危機。特斯拉利潤銳減、政治生涯受挫，私生活更因驚人「5000子軍團」生育計畫引發熱議。這位53歲的科技巨頭如何在多重風暴中掙扎，引發關注。

報導指，馬斯克的商業帝國搖搖欲墜。特斯拉近期利潤暴跌，車輛甚至遭縱火，市場信心下滑。儘管他試圖安撫股東，但這位曾引領創新的大亨正面臨嚴峻挑戰，昔日光環黯淡。

請繼續往下閱讀...

在政壇，馬斯克的處境同樣堪憂。他曾自詡為美國總統川普的「第一好友」，主導「政府效率部」（DOGE），宣稱節省1600億美元。然而，這項成果被指灌水，白宮官員斥他為「最煩人的人」，川普更以過去式提及他。馬斯克最終宣布大幅退出政府職務，結束短暫政治冒險，卻難掩形象重創。

馬斯克的私生活爭議更為外界矚目。他深信人口減少將引發文明崩潰，主張「高智商」人士應多生育，並付諸行動，計畫打造由年輕、聰明女性組成的「後宮」。他至少與四名女性育有14名子女（真實數字或更高），多數透過試管嬰兒（IVF）誕生。

保守派網紅克萊兒（Ashley St. Clair）自曝秘密為馬斯克生下一子，控訴他拒絕親子鑑定、強迫簽署保密協議（NDA），並在她公開真相後削減經濟支持。法院本月確認馬斯克為生父（概率99.9999%）。更驚人的是，克萊兒透露，馬斯克計畫生育一支「軍團」（約5000人）規模的後代，以對抗「人口末日」。他建議她使用代理孕母加速生育，推崇剖腹產以「最大化嬰兒頭骨與大腦尺寸」，並耗資簽署NDA封口多名女性。

馬斯克對優生學的執著引發爭議。他曾向友人提供精子，甚至透露「日本官員」請他為某知名女性捐精。他在社群平台X上與女性討論生育，部分女性加入其「後宮」。

Neuralink高管齊利斯（Shivon Zilis）透過IVF為他生下四子，與子女們住在馬斯克於德州奧斯汀購置的「後宮莊園」，該地旨在安置其眾多子女與母親。

報導中點出，馬斯克的事業困境、政治失勢與私生活爭議交織，形成完美風暴。特斯拉業績不振、白宮棄用，隨著「5000子軍團」計畫的曝光，讓這位科技巨頭的公眾形象跌至谷底。他能否重振雄風，仍是未知數。

億萬富豪馬斯克與Neuralink高管齊利斯今年3月迎來兩人第4個孩子。（圖翻攝自X/@iam_smx、@ReiiValentinaa，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法