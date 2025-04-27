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    扮生殖器、噴白液...洛杉磯「精子競速」派對尺度超誇張

    「精子競速」大賽共同創辦人Eric Zhu表示，舉辦此活動是為了喚起大眾對男性不孕問題的關注。（法新社）

    「精子競速」大賽共同創辦人Eric Zhu表示，舉辦此活動是為了喚起大眾對男性不孕問題的關注。（法新社）

    2025/04/27 11:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首場「精子競速」大賽近日在洛杉磯登場，兩名大學生以自家精子在顯微鏡下對決。這場由青少年科技創業者、年僅17歲高中生朱姓少年（Eric Zhu）等人發起的奇特活動，宣稱旨在喚起男性生殖健康意識，但也因其形式引發爭議。

    法新社報導，洛杉磯市中心25日上演這場「生育力與體能之戰」。南加大（USC）學生米爾克（Tristan Milker）與洛加大（UCLA）學生普羅格（Asher Proeger）提供檢體參賽。最終米爾克奪冠，獲1萬美元（約新台幣32.8萬元）獎金；依賽事趣味環節，輸家普羅格被噴灑了外觀類似精液的液體。

    活動耗資140萬美元，在好萊塢常用製片廠舉行，門票最高近千美元。現場仿照體育賽事規格，設巨型螢幕、賽評、數據分析，吸引約500名觀眾，YouTube直播更破10萬觀看。不少觀眾奇裝異服，甚至有人打扮成生殖器模樣，主持人也不時穿插粗俗笑話。

    主辦者朱姓少年表示，靈感源於社群媒體稱「過去50年精子數量減半」的說法，擔憂「可能出現沒人能生小孩的反烏托邦未來」，希望藉比賽降低談論精子健康的禁忌感，將其視為一種可改善的「生物標記」（biomarker）。

    然而，科學界對於全球男性精子數量是否急劇下降，其實尚未達成共識，相關研究結果仍存分歧。不過，曾共同發表相關下降研究的西奈山伊坎醫學院）流行病學家史旺（Shanna Swan）指出，近年環境中「荷爾蒙活性化學物質」增多，確實對人類生育力產生負面影響。

    比賽技術方面，主辦方將收集到的精液樣本置於顯微鏡下僅2毫米長的微流控通道（microfluidic channel）賽道，放大100倍後拍攝，再轉換成3D動畫供觀眾觀看。部分觀眾如20歲的艾斯科巴（Felix Escobar）表示：「無法確定是否為真，但我願意相信。」22歲學生艾維拉巴卡（Alberto Avila-Baca）則認為：「沒學到什麼新東西。」

    贊助商Legacy公司臨床總監莎布林（Stephanie Sabourin）認為活動雖戲謔但有意義，呼籲男性及早檢測。但現場也有工作人員私下批評此活動是「社會的沉淪」。

    南加大（USC）選手米爾克（Tristan Milker）贏得「精子競速」大賽後，高舉金色精子造型獎盃。（法新社）

    南加大（USC）選手米爾克（Tristan Milker）贏得「精子競速」大賽後，高舉金色精子造型獎盃。（法新社）

    「精子競速」（Sperm Racing）大賽結束後，地板上散落著精子形狀的五彩紙屑。攝於美國加州洛杉磯。（法新社）

    「精子競速」（Sperm Racing）大賽結束後，地板上散落著精子形狀的五彩紙屑。攝於美國加州洛杉磯。（法新社）

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