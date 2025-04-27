太空武器夢碎？俄「宇宙-2553」衛星 傳翻滾恐失效

俄羅斯「聯合2號」（Soyuz-2）運載火箭發射升空。引發關注的俄羅斯秘密衛星「宇宙-2553」（Cosmos 2553）於2022年發射，近期傳出失控旋轉，引發對其狀態與俄羅斯太空武器計畫的疑慮。（路透資料照）

2025/04/27 11:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國分析家指，疑與俄羅斯核反衛星武器計畫關聯的秘密衛星「宇宙-2553」（Cosmos 2553），近期觀測顯示其失控旋轉，恐已失效，或對莫斯科太空武器發展構成挫折。

據《衛報》報導，此衛星於2022年俄羅斯入侵烏克蘭前數週發射。太空追蹤公司LeoLabs的都卜勒雷達（Doppler radar）數據，以及另一家公司Slingshot Aerospace的光學數據均顯示，「宇宙-2553」在過去1年中曾多次出現異常旋轉的跡象。

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美方評估「宇宙-2553」其旨在協助發展核動力反衛星武器（nuclear anti-satellite weapon），有能力摧毀如烏軍使用的SpaceX「星鏈」（Starlink）等衛星網路。俄羅斯否認研發此類武器，稱「宇宙-2553」僅為研究用途。該衛星運行於地球上空約2000公里、通訊衛星通常避開的高輻射孤立軌道。

LeoLabs去年底基於都卜勒雷達（Doppler radar）及光學數據，判斷「高度確信」衛星處於翻滾狀態。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）據此推斷衛星已失效。美國太空司令部（US Space Command）確認其高度變化，但拒絕評估狀態。

然而，Slingshot Aerospace最新觀測卻指「宇宙-2553」似乎已穩定，使衛星狀態成謎。事件凸顯美俄太空競賽加劇，及商業太空追蹤對避免軍事誤判的重要性。

美國太空司令部發言人指出，俄方雖聲稱「宇宙-2553」是在高輻射環境測試儀器，但「這與其特性不符」，此說詞矛盾，加上俄羅斯過往曾展現鎖定美方及其盟友在軌資產的意願，「增加了誤判與情勢升高的風險」。

「宇宙-2553」是俄羅斯在太空中數十顆被懷疑與其軍事及情報計畫有關的衛星之一。由於烏軍在戰場上結合武器使用「星鏈」服務，俄羅斯已將這個由數千顆衛星組成的龐大網路視為合法軍事目標。

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