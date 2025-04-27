中國公民涉跟騷美國反習近平人士 在塞爾維亞被捕

中國公民涉嫌聘僱他人跟蹤、騷擾、恐嚇美國加州洛杉磯1名反習近平的人士，在塞爾維亞被捕。（法新社）

2025/04/27 11:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部25日公布消息，指稱塞爾維亞執法部門應美方要求，逮捕了中國43歲公民崔光海（Cui Guanghai，音譯）、63歲英國人米勒（John Miller），這2人涉嫌聘僱他人跟蹤、騷擾、恐嚇加州洛杉磯1名反習近平的人士。

美國司法部表示，從2023年10月開始，崔光海和米勒在美國境內招聘2人，阻止洛杉磯這名受害者前往同年11月的亞太經濟合作會議（APEC）抗議習近平，這場峰會是在加州舊金山舉辦，習近平也有出席。

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據了解，這名異議人士先前就曾發表過反對中國政府和習近平的言論，崔光海和米勒指示2名受聘者在APEC召開的前幾週犯案，包括在其車輛上安裝跟蹤裝置、破壞輪胎、購買並銷毀受害者所創作的習近平夫婦雕像。

到了今年春季，這名受害者打算公開一段影片，展示他所製作的習近平夫婦新雕像，崔光海與米勒又在美國花3.65萬美元（約新台幣118萬元）聘雇另2人，對受害者實施恐嚇藉此避免影片曝光。

不過，崔光海與米勒先後所招聘的4人，其實都是美國聯邦調查局（FBI）的臥底，因此他們的犯罪行為老早就被美國執法單位掌握，並由塞爾維亞當局配合逮捕。

美國目前正在尋求將崔光海和米勒引渡過來受審，2人面臨著共謀罪和跨州跟蹤罪等指控，這2項罪名最高都可以判到5年有期徒刑。

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