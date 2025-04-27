悚！中國男勒死芭達雅跨性別女子 「挖心肢解」後與屍同眠

中國一名男子涉嫌在泰國芭達雅殘忍殺害跨性別女子，企圖潛逃時在曼谷機場遭逮。（本報合成，擷取自@Skyboyz15/X）

2025/04/27 10:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國芭達雅近日傳出驚悚命案，一名25歲跨性別女子在賓館遭中國籍男子殘忍殺害並肢解，死狀悽慘。嫌犯事後與屍體共處一夜，隔日企圖潛逃時被警方逮捕。

綜合中媒報導，當地時間26日上午11時30分，芭達雅警方接獲賓館業者通報，稱房間浴室內有一具血跡斑斑的跨性別女屍，部分內臟遭切除。警方隨後鎖定42歲中國籍男性房客傅同元（音譯，Fu Tongyuen）為重大嫌疑人。

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賓館業者回憶，案發當晚曾聽到房內爆發爭吵，受害人用泰語大聲喊叫「放開我，別傷害我！」，伴隨高跟鞋聲與激烈敲門聲，持續約一小時後才平靜。翌日業者開門查看，才發現命案現場。

警方指出，傅同元供稱，25日晚在海邊偶遇受害人沃拉農，雙方約定進行性交易，價格為8000泰銖（約新台幣7771元）。不料交易過程中因對方拒絕配合且不願退款，雙方爆發激烈衝突，傅同元一氣之下勒死對方，隨後將屍體拖入浴室，持剪刀從頸部一路剪開至生殖器，甚至挖出心臟。事後，他還清理現場血跡，並回到床上照常睡覺，與屍體共處一室。

隔日，傅同元迅速訂購機票，搭乘巴士前往曼谷機場，試圖潛逃回中國，最終在機場遭到逮捕。警方表示，嫌犯已認罪，關於受害人肺部遺失的情況，他堅稱自己沒有碰過它，因此仍待法醫進一步釐清，整起案件仍在調查當中。

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