普廷老謀深算？ CNN：川普停火努力陷困境 恐步前人後塵

CNN分析，川普重蹈覆轍，難馴服普廷，烏克蘭停火前景黯淡。（美聯社資料照）

2025/04/27 10:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普在回歸白宮後，積極展開外交攻勢，期望與俄羅斯總統普廷協商結束烏克蘭戰爭。然而，美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，川普的努力不僅成果有限，反而再次印證過去歷屆美國總統在推動美俄關係上時常碰壁的歷史。

儘管川普親自致電普廷，並多次派遣中東特使魏科夫前往莫斯科與普廷會談，但雙方始終無法達成共識。據消息人士透露，美國的最新停火提案甚至涉及承認俄方對克里米亞的控制權，這無疑觸及了烏克蘭及歐洲盟友的紅線。知情官員認為，普廷並未打算結束這場戰爭，他的目標是藉由外交斡旋恢復美俄正式關係，而非真正停火。

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智庫「新歐亞戰略中心」外交政策主管勞夫（John Lough）指出，普廷慣於拖延談判，認為時間站在自己這邊。他希望藉此讓烏克蘭陷入更為不利的局勢，最終使基輔及其歐盟後盾接受俄方條件。不明確否決、反覆拉扯細節、拖延時間等手法，也反映了經典的俄式談判策略。

此次談判，美俄雙方團隊實力懸殊。美方主談的魏科夫是房地產出身，並無外交資歷，雖然國務卿魯比歐及國安顧問瓦爾茲陪同，但三人皆缺乏對俄實務經驗。而俄方團隊則由外長拉夫羅夫等多位資深、熟悉美國事務的專家領銜，展現強大談判實力。前美國國家情報會議情報官史坦特（Angela Stent）更指出，具烏俄事務背景的美國特使凱洛格反被邊緣化，顯示美方專業部署不足。

普廷在談判場上的風格頗具操縱性。他善於利用心理戰術，經常利用遲到或臨時變卦讓對手陷於被動。而他在2018年赫爾辛基峰會上送川普世界盃足球，象徵「球在美方腳下」的外交寓意，也被外界視為掌握主動的象徵。此外，過去他還曾讓前德國總理梅克爾面對她懼怕的拉布拉多犬，以此展現主場優勢。

外界觀察認為，隨著美方對談判停滯逐漸失去耐心，川普政府出現「若無進展即隨時退出」的聲音。事實上，川普對烏克蘭走向興趣有限，甚至暗示烏克蘭未來可能成為俄羅斯的一部分。國防優先智庫（Defense Priorities）的卡瓦納（Jennifer Kavanagh）指出，對川普而言，及早自烏克蘭抽身、穩定美俄關係，遠比真正實現和平來得重要。

回顧美俄關係歷史，無論是布希邀普廷到德州農場、柯林頓推動俄國加入G7，還是歐巴馬時代鼓勵俄羅斯加入WTO，皆未能打破雙方根本性的結構矛盾。俄方堅持勢力範圍，美方則不願妥協。美國外交關係協會研究員葛蘭姆（Thomas Graham）認為，與其寄望美俄成為夥伴，不如務實追求「競爭性共存」，即在經濟、外交與意識形態層面競爭，但避免軍事對抗。

總體而言，美俄關係的緊張與競爭格局恐將持續，而川普眼前的困境，不僅反映了他個人的挑戰，更深刻凸顯了美國對俄政策中，難以突破的歷史循環與結構性障礙。

2007年1月，普廷（右）在索契會見時任德國總理梅克爾（中）時，讓他的拉布拉多愛犬庫尼（左）接近據傳怕狗的梅克爾。（法新社資料照）

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