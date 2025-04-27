5000年回眸！ 秘魯驚現美洲最古文明高階女墓

秘魯卡拉爾（Caral）文明遺址近日出土的5000年女性遺骸。考古學家推測墓主為當時的上層菁英，此發現或凸顯女性在該古文明中的重要地位。（路透）

2025/04/27 09:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕秘魯考古學家在沿海地區發掘出1具距今約5000年的女性遺骸，推測其屬於美洲最古老城市「卡拉爾」（Caral）文明的上層菁英。此重要發現不僅揭示了該古文明的生活樣貌，更可能凸顯女性在5000年前該社會中扮演著關鍵角色。

據外媒《路透》報導，卡拉爾文明遺址位於秘魯首都利馬（Lima）以北約180公里的太平洋岸邊，被公認為美洲大陸最古老的城市文明。其活躍年代約在西元前3000年左右，與古埃及、中國及蘇美文明大致同期，但研究者指出，卡拉爾文明是在完全與世隔絕的狀態下獨自發展起來的。

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這次發現的女性墓穴，位於卡拉爾遺址區內的阿斯佩羅（Aspero）地點，令人意外的是，該區域過去曾被用作城市垃圾堆放處。主導發掘的考古學家帕洛米諾（David Palomino）24日向《路透》表示：「這是1座重要的墓穴，因為其埋葬方式與陪葬品等元素，對應著1位高社會地位的女性。」他特別提到遺體被精心包裹的方式，以及其皮膚、毛髮和指甲仍有部分保存下來的狀態。

據判斷，這位女性去世時年齡約在20至35歲之間。她的遺體覆蓋著1件由藍色和棕色羽毛製成的披肩，帕洛米諾推測這些羽毛可能來自亞馬遜雨林的鳥類，例如金剛鸚鵡。墓穴周圍還散落著裝有祭品的籃子、花瓶、葫蘆（gourds）以及1支巨嘴鳥的鳥喙等豐富陪葬物。

帕洛米諾強調，這項發現顯示，在卡拉爾文明中，「不僅男性扮演重要角色，女性亦擁有相輔相成的社會地位」。儘管目前無法確定墓穴的確切年代，但其所屬的卡拉爾文明活躍時期正是約5000年前。此發現為理解這個神秘的美洲古老文明，特別是其社會結構與性別角色，提供了寶貴的新線索。

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