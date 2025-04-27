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    教宗曾提給予庇護 維基解密創辦人現身方濟各喪禮

    2025/04/27 04:54

    〔中央社〕根據法新社記者，揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑今天在羅馬與群眾一同參加教宗方濟各的喪禮。為送教宗最後一程，梵蒂岡估計有40萬人湧入聖伯多祿廣場和羅馬街頭。

    法新社報導，亞桑傑（Julian Assange）與數以千計民眾一同站在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）外哀悼。美國總統川普（Donald Trump）等世界領袖也出席喪禮送別教宗方濟各（Pope Francis）。

    維基解密（Wikileaks）在社群媒體X平台引述亞桑傑妻子史黛拉（Stella Assange）說：「現在朱利安（亞桑傑）自由了，我們所有人都來到羅馬，為教宗在朱利安受到迫害時給予支持，表達我們一家的感激。」

    亞桑傑因公開大量美國政府機密文件，曾在英國戒備森嚴的貝爾馬什（Belmarsh）監獄服刑5年，去年與美國達成認罪協議後獲釋。

    史黛拉表示：「我和我們的孩子有幸於2023年6月覲見教宗方濟各，討論如何讓朱利安從貝爾馬什監獄獲釋。」

    她提到：「方濟各寫信給在獄中的朱利安，甚至提議由梵蒂岡給予他庇護。」1140427

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