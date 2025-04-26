與中國合作再生波！加州大學柏克萊分校資金不明 川普政府調查

柏克萊加大校園。（美聯社檔案照）

2025/04/26 20:38

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國教育部25日表示，已就加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）未完整揭露外國資金來源，展開調查。柏克萊加大曾因與中國清華大學的合作關係遭質疑。這起調查案也是川普政府針對美國高等學府的最新動作。

《美聯社》、《彭博》25日報導，美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）在聲明中指出，柏克萊加大「顯然未充分而且正確揭露從外國來源獲取的顯著資金」，已指示該部法務長辦公室進行「徹底檢視」。聲明並引述2023年有關柏克萊加大未揭露「來自一外國政府的數億美元資金」的媒體報導，不過，該部並未明確指出是哪一國。

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這項調查重新挑起數年前，有關柏克萊加大與中國清華大學合作關係的批評，也時值總統川普本週稍早，才簽署一連串行政命令，針對與川普眼中與其政治理念不合的自由派學術機構，其中一道行政命令要求，嚴格執行聯邦《高等教育法（Higher Education Act）》第117條，該條款規定大學須揭露價值超過25萬美元的外國饋贈和合約。

柏克萊加大發言人隨即駁斥聯邦政府的指控，強調過去2年來，該校「一直與聯邦當局詢問有關第117條揭露問題上合作，未來也將持續如此」。

美國媒體《野獸日報》（Daily Beast）2023年5月曾報導，柏克萊加大未申報曾獲得中國政府提供2億2000萬美元資金，用於2014年與清華大學合作在深圳設立之《清華—柏克萊深圳學院（TBSI）》；該學院著重「戰略新興產業」研究。

去年，聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會共和黨議員提出一份報告指出，美中研究人員在高超音速武器、人工智慧、核子技術和半導體科技等領域的合作，使美國納稅人繳的稅金被用於助長中國的科技進步和軍事現代化。

該校在25日的最新回應中說，與清華—柏克萊深圳學院已不再有任何附屬關係。

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