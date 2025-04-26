川普堅持烏克蘭不能入北約 美官員：但下任美國政府或許會同意

川普和澤倫斯基26日在參加教宗方濟各葬禮之餘，於聖伯多祿大教堂短暫談話。（歐新社）

2025/04/26 19:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》25日披露，美國和烏克蘭、歐洲國家官員先前2次在法國巴黎、英國倫敦就烏俄和平協議進行會商時，曾表明川普不支持烏國加入北約組織（NATO），但「下一任美國政府可能同意」。此外，美方也表示，不會如俄國所願，嚴格限制烏克蘭軍隊的規模和能力。

據報導，在先前倫敦和巴黎會談中，美方雖重申川普反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），但也告訴烏方，若未來的美國總統持不同立場，川普的立場不會對其構成約束力，「下任美國政府可能決定讓烏國加入北約」。

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在烏軍發展問題上，美方也站在烏方一邊，並未如俄方要求對烏軍規模和能力進行嚴格限制。烏軍目前是歐洲除俄國以外規模最大、戰力最強的軍隊。

此外，儘管川普和范斯都考慮在法律上承認俄國對克里米亞的主權，但美方向烏方明確表示，不會要求基輔或其他歐洲國家跟進。

紐時取得基輔向華府提出的和平協議草案，內容即涵蓋烏軍的規模不受限制、美國支持的「歐洲安全部隊」將在烏國部署，以及遭西方凍結的俄國資產將用於修復戰爭期間烏國所承受的損害等。

儘管俄方或許不可能接受以上3點，但烏方並未提到必須收復遭俄佔領的所有領土，也未堅持加入北約，凸顯烏方有意尋求共識。

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