憂強震港日航線訂位暴跌 日本官方出面闢謠

圖為福島縣雙葉町311大地震14週年施放煙火。（歐新社）

2025/04/26 19:46

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港社群媒體近來盛傳日本今夏，將遭到類似311大地震與海嘯的重大天災侵襲，導致往返港日的航線訂位暴跌，甚至還有1家航空公司決定減班；日本官方為避免事態擴，大已經出面闢謠，強調以目前知識科技，實難精準預測地震發生時地。

日本內閣府防災情報X帳號24日晚間發文指出，關於地震，目前科學知識難以預測會在特定日期、時間與地點發生；對於隨時都可能發生的地震，除了每天做好確認避難場所與逃生路線，以及固定好家具等準備，感受到震動與發布海嘯警報時應立即避難。

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文中雖未提及香港，但1名負責災害管理的官員說，該聲明意在回應在日本官方發布，對未來發生大地震機率的評估後，出現的各種「預言」。

日本政府地震調查委員會今年初，公布日本境內地震發生機率的最新評估，稱南海海槽在未來30年內，發生規模8至9級地震的機率提高到約80%；3月底，日本政府的工作小組會議又公布最新估計，稱若發生規模9的南海海槽特大地震，恐奪走29.8萬條人命。

隨後受到當地算命大師的預言，以及翻出曾提及發生地震的日本漫畫情節，香港社群媒體開始盛傳，日本恐將發生類似2011年311大地震與海嘯的重大天災。

香港的大灣區航空公司已決定從5月中旬起，將往返香港仙台與香港德島這2條航線，每週各減少1個航班。

該航空在2月底發現，理應會吸引大量港人趁復活節假期，赴日賞櫻的3月底與4月的訂位，並未如往年般上升。該航空日本分公司負責人伊藤弘輝表示，原本預計訂位將達八成，但實際上只有四成。至於香港德島航班，也因地震謠言而乏人問津。

導致港日航班訂位暴跌的「禍首」之一，是日本漫畫家龍樹諒2021年的暢銷作品《我所看見的未來》（私が見た未来），內容曾提及日本會在2025年7月發生重大天災。伊藤說，不少香港人蠻迷信的，對漫畫中的「預言」深信不疑，航班訂位因此暴跌。

仙台所在的宮城縣曾在311中受災，該縣知事村井嘉浩日前也召開記者會闢謠，直言在社群媒體上傳播無科學根據的謠言，而影響觀光旅遊真的會代誌大條；他強調沒有什麼好擔心，因「日本人又沒有逃出國」，期盼眾人能忽視謠言並赴日旅遊。

日本大學的天災資訊研究教授中森廣道指出，對日本地震頻繁的潛意識擔憂，讓這類謠言更容易在日本與其他地方傳播；他提及他指導的6名中國學生，全都在社群媒體上看到聽過，日本將在7月5日發生地震的謠言。

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