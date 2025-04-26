批普廷把美國「當傻子耍」 共和黨議員葛拉斯里促川普制裁

俄羅斯總統普廷（左）和美國總統川普（右）。（路透檔案照）

2025/04/26 17:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普升高對烏克蘭、俄羅斯施壓，期望達成和平協議之際，美國共和黨籍聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）25日警告，俄羅斯在「把美國當傻子耍」，要求川普懲罰俄羅斯日前在停火談判期間，攻擊烏克蘭的行為。

《政客（Politico）》網站25日報導，葛拉斯里25日在社群媒體發文，寫道「我已經看到夠多無辜烏克蘭婦孺喪命」，力促川普制裁俄羅斯，並說俄羅斯「正把美國當傻子耍」。

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川普近日加強施壓俄國總統普廷（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），要求雙方同意美國主導的和平協議提案，24日也針對俄國攻擊烏國首都基輔，罕見批評普廷，要求立即停止攻擊。川普此前表示，他正努力在下週就職滿100天之前，促成這項協議。

力挺烏克蘭的葛拉斯里，一直是共和黨內，對俄國侵略烏克蘭行動，發出最強烈譴責聲音的人之一；他之前在烏俄戰爭問題上，與川普立場不同，今年2月反對川普對澤倫斯基的抨擊，指普廷才是獨裁者，要為戰爭仍持續未歇負責。

川普上任以來，多次責怪澤倫斯基未能更努力地結束這場俄羅斯發動的戰爭，還曾批評澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」。

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