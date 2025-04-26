貪小失大！私吞227元車資 日本司機痛失273萬退休金

一名京都市公車司機因私吞車資，退休金因而被取消，示意圖。（圖擷取自京都市觀光協會英文官網）

2025/04/26 20:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名京都市公車司機因私吞1000日圓（約新台幣227元）車資，被取消價值約1200萬日圓（約新台幣273萬元）的退休金。案件經過一審與上訴後，最終由日本最高法院裁定市府的懲處合理，理由是此行為恐破壞大眾對公共運輸的信任。

ODDITYCENTRAL報導，一名擁有29年資歷的日本資深公車司機，因涉嫌私吞1000日圓（約新台幣227元）的乘車費用，遭京都市交通局開除並被取消價值約1200萬日圓（約新台幣273萬元）的退休金。該事件最初於2022年曝光，當時交通局在查看行車紀錄器畫面時，發現這名司機未將乘客支付的鈔票投入收費機，而是偷偷放入口袋。

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事後，該名司機雖否認不當行為，但仍遭到解雇並失去全額退休金。他不服處分，對京都市提起訴訟。雖然最初法院支持市府決定，但大阪高等法院後來認為懲處過重，改判對司機有利。然而，最高法院本月初再次推翻高等法院判決，認為司機的行為可能危及大眾對公共運輸體系的信任，因此裁定市府撤銷退休金的處置合法。

對此判決，京都市交通局表示肯定。京都市公共交通局官員平井慎一（Shinichi Hirai）受訪表示「每位司機都需獨自作業並管理公款，因此我們對此類事件極為重視。如果我們的嚴格處分不被接受，組織紀律可能因此鬆散，最終損害社會對我們的信賴」。

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