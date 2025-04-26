成都出現反共倡民主標語 天橋橫幅勇者身分曝光傳已失聯

內蒙古前官員杜文揭露，這位掛上標語的勇士稱作梅世林，目前已經失聯。（圖擷自「@YesterdayBigcat」X）

2025/04/26 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省會成都茶店子客運站外的一座人行天橋，本月15日被掛上「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」等橫幅，隨後驚動中國高層。對此，內蒙古前官員杜文揭露，這位掛上標語的勇士稱作梅世林，目前已經失聯。

綜合《新唐人電視台》等外媒報導，杜文24日在其YouTube頻道發布獨家影片，指出「這是條幅行動者在被捕最後時刻傳給我的一段極為珍貴的影像」，接著提及這是一名27歲、來自四川的勇士梅世林，目前已經失聯。

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杜文認為，以他過去協助異議人士的經驗判斷，梅世林很可能身陷囹圄，凶多吉少。

「昨天」X社群平台今日發文提及，「考慮到已經有人在Youtube上公佈了成都天橋勇士的身份信息以及發信人已經失聯長達11天情況，現在公佈『昨天』在4月15號收到的郵件截圖以及成都天橋勇士的身份。梅世林，27歲，四川沐川人。」

據了解，梅世林本月15日在成都茶店子外天橋懸掛3幅寫著「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」、「人民不需要一個權力不受約束、責任不可追問的政黨」、「沒有政治體制改革就沒有民族復興」的白底紅字直布條。

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「向梅世林致敬」、「這些勇士是中國人的良心和勇氣」、「勇敢的年輕人」、「祈禱平安」、「眼眶濕潤了」。

梅世林本月15日在成都茶店子外天橋懸掛3幅寫著「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」、「人民不需要一個權力不受約束、責任不可追問的政黨」、「沒有政治體制改革就沒有民族復興」的白底紅字直布條。（圖擷自「@whyyoutouzhele」X）

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