中國全面封鎖浙江小學撞人案 網傳家長不滿小孩校內過世憤而報復

中國浙江金華蘇孟小學門口撞人案，網傳造成14人喪命，有當地民眾指稱是家長不滿小孩在校內過世憤而報復。（圖擷自@LUOXIANGZY「X」帳號）

2025/04/26 16:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省金華市蘇孟小學門口，22日下午放學時有車輛衝撞人群，導致多名家長、學童倒地，有消息指稱一共14人喪命，中國不知為何在微博、抖音和媒體全面封鎖消息，所有文章發布後沒多久就被刪除，有當地民眾翻牆到X上爆料，指稱是家長不滿小孩在校內過世憤而報復。

有中國網友在X透露，蘇孟小學某班級的家長聊天群，提及肇事車輛為貴州車牌，車內駕駛是1名女子，她的小孩在蘇孟小學就讀時意外去世，女子對校方處理的方式感到不滿，因而在校門口開車撞人報復。

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這名網友表示，校區旁邊的一處建物曾是紙板工廠，1993年改建成飼料加工廠時自己曾在那裡打工，1996年蘇孟小學興建教師宿舍他也曾去做粗工，顯然對當地非常熟悉。

另名網友指出，他經常路過這間小學，聽說一共死了14個，重傷人數不詳，不過當地醫院的加護病房已經塞滿了，有可能是家長和校方有矛盾，全金華都沒有媒體報導，似乎被定調為交通事故。

還有多名當地網友透露「警方檢查蘇孟小學家長每個人的行車紀錄器，要求刪除影片」、「這是真的別質疑了，就在我這附近的蘇孟小學」。

若在網路上搜索，可以看到中國網易、新浪曾轉發蘇孟小學開車撞人案，但點進去後會發現頁面皆已刪除。事實上，中國2024年11月曾發生廣東珠海撞人38死（35人當場死亡、3人送醫不治）慘案，當時並沒有封鎖消息，尚不清楚為何會針對這起14死案件全面封殺。

中國網易新聞曾報導蘇孟小學開車撞人案。（圖擷自Google）

點進網易新聞會發現頁面已刪除。（圖擷自網易）

中國新浪曾轉發蘇孟小學開車撞人案。（圖擷自Google）

點進新浪會看到頁面已刪除。（圖擷自網易）

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