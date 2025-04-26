曾指控英國安德魯王子性侵 受害者輕生離世

美國女子朱弗里（圖中）指控英國安德魯王子（圖左）在她未成年時加以性侵，圖右為涉嫌將朱弗里賣給安德魯王子的富豪艾普斯坦女友麥克斯韋爾。（法新社）

2025/04/26 13:40

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國已故女王伊莉莎白二世的次子安德魯王子（Prince Andrew），2019年捲入富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性交易醜聞，美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）指控王子曾在她未成年時加以性侵，後續雙方以1630萬美元（約新台幣5.3億元）和解，不過，現年41歲的朱弗里25日傳出在澳洲輕生離世。

據《BBC》報導，朱弗里指控艾普斯坦和女友麥克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）等人，在她17歲時將她賣給安德魯王子玩樂，安德魯王子對此堅決否認，但最終於2022年和朱弗里達成庭外和解。

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據了解，朱弗里與丈夫、小孩近年來在澳大利亞西澳州（Western Australia）北伯斯郊區一處農場居住，最近傳出朱弗里已和丈夫離婚，並且她差不多3個星期前遭遇車禍受了重傷。

西澳警方表示，他們於25日晚間接獲報案，前往一處民宅後發現朱弗里已失去意識，最終宣告死亡，初步調查顯示現場並無任何可疑跡象，朱弗里親屬則證實她是輕生。

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朱弗里17歲時被賣給安德魯王子玩樂。（美聯社）

朱弗里2019年在紐約法院出庭控告。（美聯社）

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